Iedereen aan de inkt: West-Vlamingen laten meer dan ooit een tattoo zetten

Tatoeages zijn populairder dan ooit, bij jong én oud. Dat blijkt uit een rondvraag bij West-Vlaamse tatoeagezaken. “Je kan ze niet meer uit het straatbeeld wegdenken. Meer mensen willen iets vereeuwigen op hun lichaam. Dat kan gerust iets kleins en fijns zijn.”

“Vroeger waren het alleen de zware mannen en het crapuul, zoals ik, die een tatoeage wilden”, vertelt Mike van Tattoo Mike in Kortrijk. “Nu wil iedereen dat. In het begin werkte ik alleen als tattoo-artiest. Maar nu – enkele jaren later – werken we hier samen met vijf om de vraag bij te houden.” Dat tatoeages helemaal in zijn, bevestigt ook Miranda van Tattoo Bertje & Tattoo Miranda. “Vroeger op school werd ik scheef bekeken, omdat mijn papa tattoos had en er ook zelf plaatste bij mensen. Dat had een marginaal imago. Nu willen mensen ons allemaal kennen, omdat tatoeages veel cooler zijn. Het taboe is sterk verminderd en maar best ook. Want tattoos zetten is een kunst. Je kan het niet opnieuw gaan proberen, zoals bij een tekening of een schilderij.”

“Bij ons komen mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking aankloppen om een tattoo te plaatsen”, vult Cindy van Cindy Frey Tattoo Studio aan. “Bepaalde mensen zou je vroeger nooit in een tatoeagezaak gezien hebben. Maar nu hebben we ook mensen van 70 jaar oud die een tattoo willen over hun kinderen. Onlangs kwam er zelfs nog een man van 83 jaar bij ons langs. De barrière ligt veel lager. Mensen kijken nu naar het positieve verhaal achter de tatoeage. Het is voor ons als artiest ook een hele eer dat wij iets op iemands lichaam mogen zetten. Daarom is het heel belangrijk om te luisteren naar wat de klant wil.”

Wachtlijst

Wie nu een tattoo wil laten plaatsen, moet vaak wat geduld hebben. “Vroeger had ik een wachtlijst van 3 jaar. Nu probreer ik die te beperken tot een half jaar”, zegt Dagmar van Tattoo Arthouse The Liner. “Aan de ene kant zijn die lange wachttijden vervelend. Maar aan de andere kant is dat ook net goed. Want dan weten we dat onze klanten na een half jaar nog altijd zeker zijn over hun tattoo. Het is belangrijk dat mensen weten in welke stijl ze een tattoo willen, wat dat is toch wel iets dat je op jouw lichaam laat vereeuwigen.”

“Je hebt heel veel ervaring nodig bij een goede mentor om goede tattoos te kunnen plaatsen”

Niet alleen het aantal mensen dat een tatoeage wil, stijgt. Maar ook het aantal mensen dat wil tatoeëren neemt toe. “Je hebt heel veel ervaring nodig bij een goede mentor om goede tattoos te kunnen plaatsen. Je moet leren omgaan met verschillende huidtypes, machines, stijlen en leren hoe je een tattoo best plaatst op een lichaam. Dat gaat niet zomaar in een of andere opleiding van enkele maanden. Veel nieuwe tatoeageartiesten vliegen er te vlug in. De mensen die bij hen langsgaan, hebben er dan vaak achteraf spijt van omdat het niet zo goed is uitgedraaid als ze hoopten. Nu tattoos meer aanvaard zijn, gaan mensen ook vlugger langs bij een tatoeagezaak. Maar we raden iedereen aan om op voorhand veel op te zoeken over wat ze echt willen en hoe de artiest te werk gaat”, vertelt Cindy.

Klein & fijn

Fijne en kleine tatoeages zijn de laatste trend binnen de sector. “Veel jonge mensen willen nu graag verschillende kleine tattoos laten zetten, verspreid over hun hele lichaam”, gaat Cindy verder. “Vaak zijn dat simpele ontwerpen, die gewoon bestaan uit lijnwerk. Er komt dan geen inkleuren of schaduwwerk aan te pas. Hoe fijner, hoe beter lijkt het soms wel.” Dat de tatoeage op een plaats moet staan die verborgen kan worden, is al lang verleden tijd. “Vroeger plaatsten we een tattoo op het bovenbeen, in de buurt van de lies of op de buik. Maar nu het taboe rond tatoeages verdwijnt, wordt dat ook steeds meer op zichtbare plaatsen gezet zoals de voorarmen, handen of zelfs op de hals”, vult Miranda aan.

Bedenkingen

Terwijl de West-Vlaamse tatoeagezaken na de coronacrisis de vraag niet konden bijhouden, zien er nu ook al enkelen het effect van de stijgende energieprijzen. “De laatste weken krijgen we af en toe een telefoontje voor een annulering. Een tatoeage is nu eenmaal een luxeproduct en mensen wachten liever eerst hun energiefactuur af”, klinkt het. Een goed gezette tattoo heb je dan ook niet voor een prikje. Een kleine tatoeage kost gemiddeld 100 euro, maar voor een volledig getatoeëerde arm betaal je al snel tussen de 2.000 en 4.000 euro. “Maar een tattoo draag je wel voor de rest van je leven met je mee.”

Tattoo Convention in Brugge Op 24 en 25 september vindt in het BMCC in Brugge de internationale Tattoo Convention plaats. De organisatie is in handen van Kim Kloeth uit Brussel. Bruggeling Gino Delbare, bekend door ‘Tattoo Sunday’ in Oostkamp en ‘Needle & Ink’ in Sint-Kruis, helpt mee bij de organisatie. “Er zijn 160 standen met internationale tattoo-artiesten, uit minder voor de hand liggende landen als Griekenland, Turkije, Sri Lanka, de VS en zelfs Rusland. Thaise kunstenaars zullen ter plaatse met bamboestokjes tattoos aanbrengen. Er zijn ook ‘custom bikes’, gepimpte moto’s, te zien. Tattoofans houden daarvan.” “De Tattoo Convention mikt op 3.000 toeschouwers. Door de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis vrezen we minder volk dan verwacht. De mensen letten op hun portemonnee. Een tattoo kost 300 à 400 euro.” (SVK) Info: www. bruggetattooconvention.be

