Ieder kind een Sint in de Wevelgemse bibliotheek

Al voor de achtste keer organiseren KWB Moorsele en Beweging.net Wevelgem een inzamelactie van speelgoed voor kwetsbare gezinnen. De sociale dienst van het Sociaal Huis kiest wie in aanmerking komt.

Inge Goemaere van de KWB legt uit waarom. “Zelfs in ons welvarend Vlaanderen blijft kinderarmoede een harde noot om te kraken. Vlaanderen blijft steken op 8,5 % en we slagen er niet in om dit cijfer naar beneden te halen. Minder welvarende landen slagen er wel in. Wij blijven noodkreten horen van scholen over onbetaalde facturen, niet meekunnen op bosklas of gewoon gaan zwemmen. Schrijnender zijn de verhalen over lege boterhamdozen.”

De drie partners willen voor de gezinnen in armoede in onze gemeente het verschil maken. “Daarom vragen we dat kinderen speelgoed uitkiezen en dit tijdens de openingsuren naar de Bib in het Park brengen.”

De actie loopt van 18 tot en met 25 november. Op 18 november tussen 10 en 12 uur kunnen kinderen zelf hun stukje speelgoed afgeven aan Roetpiet en worden ze zelf beloond.

Spreken over armoede

“We willen met deze actie kinderen een fijne Sint bezorgen, maar ook armoede bespreekbaar en zichtbaar maken. We doen een warme oproep aan ouders en grootouders om over armoede te spreken met kinderen. Om hen te vertellen dat niet alle kindjes in de klas evenveel hebben. We hopen meer begrip te creëren voor gezinnen in armoede en mensen bewuster maken van sociale uitsluiting”, vult Inge aan.

Stephanie Hellin van het Sociaal Huis begeleidt de families bij hun keuze. “Het is mooi om te zien hoe mensen verwonderd zijn over het grote aanbod, over het feit dat ze zelf mogen kiezen. Er is voor ieder kind een mooi stuk en dan kan er nog een strip bij, of iets leuk educatiefs.”

Wie speelgoed brengt, wordt gevraagd om het goed na te kijken of het volledig is en nog goed werkt. Geen pluche of videocassettes. Het devies is een beetje ‘Geef wat je zelf wil krijgen.’ Een nieuw stuk speelgoed mag ook, natuurlijk.

Meer info bij Francis Lechantre, francis.lechantre59@gmail.com, 056 41 43 95 of 0491 25 32 05. Rita Clarissimo, 0477 97 57 24 of rita.clarissimo@gmail.com