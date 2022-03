Idelco uit Zwevezele bouwt in Mechelen eerste nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen

Het Zwevezeelse bedrijf Idelco, gespecialiseerd in modulaire units, is zondag in Mechelen begonnen met de bouw van het eerste nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen. Een deel van de financiering komt van de ondernemersfamilie Ide van Idelco zelf.

Het nooddorp komt naast provinciaal domein De Nekker in Mechelen en biedt plaats voor 624 mensen. Indien nodig kan het uitgebreid worden naar 1.000 mensen. Normaal zouden de eerste gezinnen er binnen drie weken hun intrek moeten kunnen nemen.

Het dorp zal bestaan uit 208 woonunits waar elk gezin beschikt over zo’n 38 vierkante meter en een collectieve leefruimte van ruim 2.400 vierkante meter waar mensen kunnen koken, leven en ontspannen. Niet alle woonunits beschikken over eigen sanitair, dus worden ook ruim voldoende toiletten en douches voorzien in aparte units. Er komt op de site ook een doktersunit.

Enorme uitdaging

“Het is een immense uitdaging om opvang te vinden voor de 120.000 mensen die wellicht uit Oekraïne richting Vlaanderen zullen vluchten”, zegt Vlaams minister van Samenleven en titelvoerend Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). “We zetten als overheid in op collectieve opvang, maar moeten natuurlijk ook uittesten hoe dat functioneert. De nooddorpen in Antwerpen en Mechelen zullen als test dienen. Het voordeel van deze locatie is dat ze langdurig beschikbaar is – voorlopig wordt alles opgebouwd om negen maanden te kunnen blijven staan, ze ligt op wandelafstand van het stadscentrum en naast een recreatiedomein waar gesport kan worden.”

“We moeten uittesten wat mogelijk is”, vult Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) aan. “We willen de druk op de woonmarkt zo laag mogelijk houden, maar die vluchtelingen wel een kwalitatieve woongelegenheid aanbieden. Van de ruim 26.000 Oekraïners die in Vlaanderen aankwamen vond ruim 80 procent opvang bij familie of vrienden. De nooddorpen bieden een oplossing voor de overige mensen.”

Familie Ide steunt financieel

Het nooddorp in Mechelen zal zo’n 2,7 miljoen euro kosten. 1,2 miljoen daarvan gaat naar de plaatsing en levering van de woonunits, een kwart daarvan wordt gefinancierd door ondernemersfamilie Ide achter het bedrijf Idelco uit Zwevezele. De overige 1,5 miljoen euro dient voor nutsvoorzieningen, gezamenlijke leefruimte en de invulling van de woonunits.

Ook plannen in West-Vlaanderen

Ook in West-Vlaanderen zijn plannen voor de bouw van nooddorpen. Zo wordt gedacht aan de voormalige bedrijfssite van Bekaert in Ingelmunster. De gemeente is het idee genegen, maar wil hiervoor wel steun van buurgemeenten. Het voorstel wordt nu bestudeerd. Of er daadwerkelijk daar een nooddorp komt, is nog niet definitief beslist.

(SM/Belga)