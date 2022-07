Ideeënlaboratorium geopend op voormalige douanepost van Callicanes

Een grensoverschrijdend multidienstengebouw creëren is de doelstelling bij de herontwikkeling van de voormalige douanepost van Callicanes, tussen Poperinge en Godewaersvelde. Om de activiteiten – die door de Franse en Belgische burgers worden verwacht – in kaart te brengen, werd nu een tijdelijk gebouw neergezet dat gedurende enkele maanden als een ideeënlaboratorium zal gebruikt worden.

Een grensoverschrijdend multidienstengebouw creëren is de doelstelling bij de herontwikkeling van de voormalige douanepost van Callicanes in Poperinge. Om de activiteiten – die door de Franse en Belgische burgers worden verwacht – in kaart te brengen, werd nu een tijdelijk gebouw neergezet dat gedurende enkele maanden als een ideeënlaboratorium zal gebruikt worden.

Al 30 jaar leeg

De grenspost en -zone Callicanes, tussen Poperinge en Godewaersvelde, is sinds het openen van de landsgrenzen in onbruik geraakt. Met de openstelling van de Europese grenzen in de jaren 90 en het Schengenakkoord verloor de site zijn nut.

Ondertussen staan meerdere gebouwen van de grenspost Callicanes in Poperinge al 30 jaar leeg. Het project Qualicanes heeft tot doel de voormalige douanepost in Callicanes – tussen Steenvoorde en Poperinge – te herontwikkelen om de burgers van dienst te zijn door hun een multifunctionele, kwaliteitsvolle dienstenruimte aan te bieden.

Burgerparticipatie

“Dit project wordt uitgevoerd van 1 april 2019 tot 31 december 2022, in een kader van burgerparticipatie en duurzame ontwikkeling. De Communauté de Communes de Flandre intérieure (CCFI) is door haar grens met België sterk betrokken bij de grensoverschrijdende samenwerking.”

“Ze is partner in zes projecten van het Interreg-programma, een medefinancieringsprogramma van de Europese Commissie, en ze is projectleider van het Interreg-project QUALICANES”, vertellen burgemeester van Hazebrouck, vice-président Département du Nord en président van CCFI Valentin Belleval en vice-président van CCFI Pascal Caudron.

Tijdelijk gebouw

Een tijdelijk gebouw op het Belgische parkeerterrein werd nu in gebruik genomen. “Als onderdeel van het project voor de herontwikkeling van de voormalige douanepost van Callicanes is het de bedoeling een grensoverschrijdend multidienstengebouw te creëren. Om de activiteiten die door de Franse en Belgische burgers worden verwacht in kaart te brengen, wordt op het Belgische parkeerterrein een tijdelijk gebouw neergezet dat gedurende enkele maanden als een echt ideeënlaboratorium zal dienstdoen. Het is een nieuwe plek voor Franse en Belgische burgers waar ze informatie kunnen vinden en elkaar ontmoeten”, klinkt het.

“Er zijn al acties gepland voor 2022. Zo zijn er cursussen Frans en Nederlands, een streekmarkt, informatie voor werkzoekenden, toeristische documentatie, museumtentoonstellingen … Nieuwe ideeën zijn welkom!”

Afbraak

De provincieraad gaf in mei groen licht voor de afbraak van drie gebouwen van de grenspost. De afbraak kadert ook binnen de herbestemming van de site en staat in het najaar gepland. Na de afbraak zal er werk gemaakt worden van groenzones met een picknickbank zodat de site al in gebruik kan genomen worden, in afwachting van de definitieve plannen.

In de toekomst moeten er multifunctionele ruimtes met onder andere een sanitair blok voor vrachtwagenchauffeurs en vergaderruimtes voor onder meer verenigingen. Daarnaast zijn er ook plannen om de parking heraan te leggen en beveiligd te openen.