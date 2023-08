Idee om toren van Sint-Medarduskerk in Wervik toegankelijk te maken voor publiek wordt afgeblazen

Het ambitieus plan om de toren van de monumentale Sint-Medarduskerk in Wervik toegankelijk te maken voor het publiek wordt stopgezet. Dat bevestigt burgemeester Youro Casier (Vooruit). In de toten zou een uitkijkpunt worden ingericht.

Met de aanstelling van een studiebureau en goedkeuring van het concept door het Agentschap Onroerend Erfgoed stond het project al enkele jaren op de rails. Hiervoor was een krediet van 300.000 voorzien. De provincie had een subsidie van 200.000 euro voorzien.

Horizon 2025

Het idee kaderde in Horizon 2025, een initiatief van de provincie en Westtoer. Die willen tegen 2025 twintig gratis uitkijkpunten bouwen langs het fietsnetwerk. Het gaat zowel om nieuwe uitkijkpunten als om de ontsluiting van bestaande gebouwen met een mooi uitzicht over het landschap. De kerktoren in het naburige Zonnebeke is daar een voorbeeld van.

Wervik had hiervoor vijf jaar geleden een project ingediend. “We voorzien de opening in 2023 of 2024”, aldus schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “Nu bevinden we ons in een onderzoeksfase en zullen we samen met het kerkbestuur enkele kerktorens gaan bezoeken. De toren zal niet doorlopend kunnen worden bezocht om de slechtvalken tijdens het broeden niet te storen. Er is daarover overleg met Natuurpunt.”

Vragen

De toren zou kunnen worden bezocht tot aan de eerste wandeling. Het kerkbestuur zit nog met heel wat vragen naar het stadsbestuur toe. Een belangrijk item wordt onder meer de veiligheid. Bijvoorbeeld: wat als er een bezoeker onwel wordt? Wordt ongetwijfeld dus nog vervolg. (EDB)