“Ideaal voor tijdens de feestdagen”: Wijngoed Kapelle brengt eigen ratafia op de markt

Schuiferskapelle heeft er een nieuw streekproductje bij. Emmanuel Audenaert en Daphné Van den Bussche van Wijngoed Kapelle hebben voortaan ook ‘ratafia’ in het aanbod. Het gaat om een aperitief met een alcoholgehalte van 18 procent, dat gemaakt wordt op basis van restproducten uit de wijnbouw.

Bij ons zal ratafia misschien niet meteen een belletje doen rinkelen, maar volgens Emmanuel wordt het drankje al heel lang in de Franse en Italiaanse champagnestreken gemaakt. “Ratafia wordt niet op heel grote schaal gemaakt, maar de meeste champagneboeren hebben het wel. Het is een zoete likeur op basis van druivenmost van de champagneteelt, waaraan grappa-alcohol wordt toegevoegd. Door die toevoeging stopt het gistingsproces en worden niet alle suikers omgezet. Het resultaat is best lekker. Voor ons was het een mooie uitdaging, terwijl we dankzij de ratafia ook minder restproduct hebben. Een win-win.”

Te proeven op kerstmarkt

Leuk detail is dat de tekening op het etiket van de flessen ratafia (het gaat om een soortnaam, geen merknaam, red.) van Wijngoed Kapelle gemaakt zijn met artificiële intelligentie. “De dame op het etiket zal bij veel mensen vertrouwd aanvoelen, want het gaat om een bewerking van een bekende vintage-affiche van art-nouveaukunstenaar Alfons Mucha.”, geeft Emmanuel nog mee.

De ratafia is nu al beschikbaar bij verschillende lokale handelaars in regio in en rond Schuiferskapelle. Voor een fles betaal je 18 euro. Wie het drankje graag eens wil proeven, kan dat dit weekend trouwens doen op de kerstmarkt in Schuiferskapelle. (SV)