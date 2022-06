Iconische en bekende Villa Gaverzicht staat te koop

De bekendste woning van Waregem staat te koop. Wie enkele honderdduizenden euro’s veil heeft, kan straks in de modernistische Villa Gaverzicht in de Churchilllaan wonen.

Opvallend zoekertje op de website van de vastgoedmakelaar Immo Dochy uit Waregem. De bekende Villa Gaverzicht in de Churchilllaan staat te koop. De privéwoning van de Waregemse architect Gentiel Van Eeckhoutte (1906-1963) wordt er aangeprezen als “een volledig gerestaureerde villa met authentieke elementen, op een perceel grond van 7/628 vierkante meter in het centrum”. Een vraagprijs wordt niet meegedeeld, maar de makelaar brengt het pand in de prijsklasse tot 1,5 miljoen euro onder.

Villa Gaverzicht werd in 1937 ontworpen volgens de regels van het art-deco-modernisme, dat gebruik maakt van eenvoudige vormen en exclusieve materialen. Door de gestroomlijnde vormen, de halfronde erkers, de ronde ramen en de balustrades op het dak doet de Villa, die in 2009 door de Vlaamse regering als monument werd beschermd, denken aan een pakketboot.

“De woning is een duidelijk voorbeeld van modernisme dat het lokale en provinciale niveau overstijgt”, stond te lezen in het beschermingsbesluit.

Met zijn centrale verwarming, talloze balkons en exclusieve badkamer gold Villa Gaverzicht lange tijd als één van de meest moderne en luxueuze woningen in Waregem. De badkamer diende in de jaren ’80 zelfs als decor voor de nieuwe platenhoes van Arbeid Adelt, de muziekgroep van televisiepresentator Marcel Vanthilt. Voor het bad kreeg een ererol. Ook aan het dak van Villa Gaverzicht is een verhaal verbonden: om tegengewicht te bieden aan de ver uitstrekkende betonnen luifel boven het terras werd een zwembad op het dak aangelegd.

Rondleidingen en tentoonstelling

In mei vorig jaar zette de Franse eigenaar, die de modernistische villa enkele jaren geleden kocht en zorgvuldig restaureerde tot de oorspronkelijke staat, de deuren open voor het ruime publiek. Er kwamen rondleidingen, in combinatie met een tentoonstelling van de Kortrijkse kunstenaar Jonas Vansteenkiste. Het initiatief bleek een groot succes, want de beperkte plekken raakten in sneltempo ingevuld. Waarom de eigenaar de villa nu van de hand doet, is onduidelijk. Meer informatie vind je op de website van Immo Dochy. (PNW)