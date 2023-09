Iconische Clubvlag van Marc Moerman gaat al 20 jaar mee: “Bijna elke handtekening erop”

Blauw en zwart, het zijn de kleuren van de club waar Kanegemnaar Marc Moerman (52) al jaren supporter van is. Ook is hij de bedenker van de iconische vlag Bruges Till I Die, die al menig stadion kleurde en straks op 1 oktober thuis tegen STVV 20 kaarsjes mag uitblazen.

Hoe is het idee ontstaan om deze vlag te gaan ontwerpen?

“De leuze Bruges Till I Die is er één die van toepassing is op mij. Samen met mijn broer Martin en vrouw Sylvie besloot ik een mooie vlag te maken van bijna 5 bij 1,45 meter. Ik maakte het ontwerp, terwijl Sylvie ervoor zorgde dat de vlag door de jaren heen goed bijeen bleef hangen. Eerst werden de letters op ware grootte geprint, we sneden ze dan in een lichte witte rubber uit en kleefden die met grote precisie op hun plaats op de schuin gestreepte vlag. Later werd ze nog voorzien van bevestigingsringen om ze telkens makkelijker en sneller te kunnen ophangen. In de Champions League op Ajax in 2003 werd de vlag voor het eerst gebruikt.”

De vlag telt ook tal van handtekeningen?

“Het is begonnen in 2003, het jaar dat Trond Sollied ons kampioen maakte. Dat jaar liet ik de hele ploeg én staf de vlag tekenen. Sollied zelf handtekende de vlag al in het bijzijn van de VTM-cameraploeg op de laatste training voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden. Ik had de vlag die dag opgehangen achter één van de doelen van het trainingsveld. Vandaar kwam het idee en sinds die dag tekende bijna elke speler die kampioen speelde met Club Brugge de vlag. Ook de handtekening van onze huidige voorzitter staat op de vlag.”

“Begin 2023 zag ik dat mijn vlag ouderdomsverschijnselen begon te vertonen: de stof werd dunner en dreigde te scheuren. Daarom liet ik een replica maken die ik nu bij elke match ophang. De originele vlag bewaar ik thuis op een veilige, droge plaats. Ze is me te kostbaar om nog overal mee naartoe te nemen.”

Waar is jouw liefde voor Club Brugge ontstaan?

“Toen ik als jong knaapje zelf voetbalde, had ik meteen de connectie met Blauw-Zwart. Voor mij was dat de enige ploeg die telde. Regelmatig mocht ik mee naar de Club met een fan die anders alleen naar Brugge reed. De connectie is sindsdien alleen maar groter geworden.”

Naar welke wedstrijd kijk jij als fan ieder jaar het meeste uit?

“Eigenlijk is voor mij iedere wedstrijd een feest. Ik ben er ziek van als ik er één moet missen door omstandigheden. Het beheerst mijn hele doen en laten, maar uiteraard is de wedstrijd tegen de mauves er elk jaar eentje om naar uit te kijken.”

Wat is voor jou de mooiste herinnering als Brugge-supporter?

“Van wedstrijden is dat de bekerfinale in 2015 tegen Anderlecht waar we bijna de hele wedstrijd 1-0 voor stonden, in minuut 89 een tegendoelpunt incasseerden, maar waar Lior Refaelov ons met een prachtige volley in de allerlaatste minuut de beker bezorgde. Wat een rollercoaster van gevoelens die laatste minuten! Wat voor mij ook een heel mooie herinnering is, is dat de Bruges Till I Die-vlag op de bus hing die dwars door stad Brugge reed naar de markt voor de kampioenenviering in 2016. Ook raakte ik dat jaar als enige fan in het bureau van Michel Preud’homme en kon ik samen met hem op de foto met de echte beker! Twee jaar later mocht ik met Ivan Leko op de foto in de perszaal met de kampioensbeker in de hand. Dat zijn momenten om nooit te vergeten.”

Wat is tot nu toe de mooiste Europese verplaatsing geweest?

“Tot voor enkele jaren zou ik zeker gezegd hebben dat het de verplaatsing was op Dortmund waar we ons plaatsten na strafschoppen. Ook de Champions League-wedstrijd op Real Madrid waar we 0-2 voorkwamen en 2-2 gelijkspeelden is een mooie. De 0-4 op Porto vorig seizoen was ook fantastisch natuurlijk!”

Hoe evalueer je de seizoenstart van Club onder Ronny Deila?

“We zijn niet schitterend, maar ook niet dramatisch gestart. Eén ding is zeker en dat is dat onze nieuwe trainer een nieuwe wind brengt op Club. Iedereen gaat er weer voor waardoor we uit een verslagen positie nog puntenwinst kunnen halen. Heel jammer dat er geen degelijke centrale verdediger is bijgekomen, dat zal ons denk ik nog parten spelen.”

Tot slot: wat is jouw top drie van favoriete spelers?

“Ongetwijfeld Jan Ceulemans. Een doodgewone jongen die door hard te werken één van de beste voetballers ooit in België was. Ook in mijn top drie staat Birger Jensen, jammer genoeg dit voorjaar overleden, maar wat een fantastische keeper!”

“En dan kan ik niet anders dan ook Ruud Vormer te noemen, omdat wat mij betreft het ook mede door hem was dat we na elf jaar weer de titel pakten. Die gedrevenheid en Hollandse eerlijkheid, het team altijd aanjagen, prachtig!”