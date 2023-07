Iconische Britse paleiswachters bezoeken Westhoek: “Ze zijn ooit gesticht in West-Vlaanderen”

Hoog bezoek in de Westhoek: de wereldberoemde Grenadier Guards kwamen hun gesneuvelde strijdmakkers eren en trokken even naar hun West-Vlaamse ‘geboortestad’.

De Grenadier Guards vormen één van de oudste regimenten van het Britse leger. Ze werden wereldberoemd als Britse paleiswachters en zijn makkelijk te herkennen aan hun scharlakenrode jassen en zwarte berenmutsen. De Londense band van de Grenadier Guards bracht de voorbije dagen een bezoek aan onze provincie.

Ze overnachtten en brachten een concert in het Poperingse Talbot House en namen deel aan de Last Post aan de Menenpoort in Ieper. Maandag stonden ze op Tyne Cot Cemetery in Passendale, ’s werelds grootste Commonwealth-begraafplaats, voor een muzikaal eerbetoon aan soldaten uit hun regiment die sneuvelden tijdens WO I. Ze legden een bio-afbreekbare krans neer, kregen een gegidste rondleiding en maakten kennis met de hoveniers, die de begraafplaats onderhouden.

Nele Bille woonde de plechtigheid bij. Zij werkt als marketing communications coordinator bij de CWGC, die de begraafplaats beheert. “Zo’n bezoek is toch vrij zeldzaam”, zegt ze.

Opgericht in Brugge

Behalve hun rol tijdens de wereldoorlogen in onze regio, hebben de Guards nóg een sterke West-Vlaamse link. “Het regiment werd in 1656 opgericht in Brugge”, weet Nele. Toen verbleef de verbannen koning Charles II er samen met zijn hofhouding. Aan het Grand Hotel Casselbergh Brugge herinnert een monument aan die historische band. Na Tyne Cot gaf de band nog een optreden op de Brugse markt.

Het bezoek kadert in de Vlaamse Feestdag en is mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse overheid. Dinsdag worden de bandleden ontvangen in Brussel, waar ze het Vlaamse ereteken zullen ontvangen. (TP)