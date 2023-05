Iconische bommenwerper vliegt over For Freedom Museum in Ramskapelle: “Een zeer emotioneel moment”

Dit weekend vliegt het toestel boven Londen voor de kroning van Charles, maar donderdagmiddag kon de Avro Lancaster – een iconische Britse bommenwerper van bijna 80 jaar oud – gewoon gespot worden boven het For Freedom Museum in Knokke-Heist. Een uniek en emotioneel moment voor Freddy en Danny Jones, de conservators van het museum dat steeds meer aanzien krijgt. “Het waren héél stressvolle uren. Want woensdagavond zag het ernaar uit dat alles zou afgelast worden”, zegt Danny.

Ramskapelle, een poldergehucht en deelgemeente van Knokke-Heist. Op een normale donderdagmiddag is het er vredig en rustig, maar deze keer kwam er wél heel wat volk op straat in de buurt van het For Freedom Museum.

Vliegtuigspotters

Het was voor liefhebbers en vliegtuigspotters dan ook een uniek moment. Om 12.58 uur vloog er namelijk een Avro Lancaster – een iconische Britse bommenwerper van bijna 80 jaar oud – over het museum. “Een zeer emotioneel moment”, vertelt Danny Jones.

Nochtans hing de ‘flypast’ aan een zijden draadje. Woensdagavond kregen de broers namelijk te horen dat de Avro Lancaster met een technisch defect aan de grond stond en dus niet over het museum zou vliegen.

Nochtans was dat voorzien. Het vliegtuig van de Battle of Britain Memorial Flight (BBMF) zou Ramskapelle aandoen tijdens een herdenkingsvlucht over België en Nederland, waar op 4 mei Herdenkingsdag plaatsvindt. Ook enkele andere steden en gemeenten hadden die eer.

Verlossend bericht

“Dankzij een contact bij de Belgische luchtmacht hadden we het voor elkaar gekregen dat de bommenwerper boven het museum zou passeren”, legt Danny uit.

“We hadden al heel wat voorbereidingen getroffen en verwachtten veel volk. Het spreekt dus voor zich dat het woensdagavond een zéér onaangenaam bericht was dat we kregen. Maar kijk, uiteindelijk is alles tóch goed gekomen en kregen we donderdagochtend het verlossende bericht.”

Dat het een unieke gebeurtenis is, hoeft weinig betoog. Van de specifieke bommenwerper uit WO II zijn er momenteel nog amper twee in roulatie, terwijl er ongeveer 7.800 stuks van gemaakt zijn.

“De straat stond vol met mensen die dit moment niet wilden missen. Fantastisch”, glunderden de broers achteraf nog na. “Voor ons betekent dit echt wel veel. Onze mama vertelde vaak verhalen over de bommenwerpers. Ze kon ze met haar ogen toe horen afkomen en zeggen of ze wel of niet geladen waren. Neen, dit moment zullen we zéker niet snel vergeten.”

Dat de bommenwerper – die zaterdag ook boven Londen zal vliegen voor de kroning van Charles – een tussenstop maakte boven het museum, hebben de broers ook te danken aan hun nieuwe expo die in juni de deuren opent. “Deze keer zal alles rond de luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog draaien”, legt Danny Jones uit.

“Daarvoor werken we onder andere samen met een groep archeologen die oude vliegtuigen en artillerie uitgraven.” Maar de broers krijgen voor Wings for Freedom ook hulp uit onverwachte hoek. Het museum ontvangt namelijk decorstukken van De slag om de Schelde, een Nederlandse oorlogsfilm uit 2020. “Zo krijgen we een volledige cockpit die te zien was tijdens de openingsscène.” (MM)