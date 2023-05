Iconische bommenwerper uit Tweede Wereldoorlog brengt donderdag hulde aan For Freedom Museum: “Een uniek moment”

Zonder tegenslag of slecht weer vliegt er donderdag vlak voor de middag een iconische bommenwerper boven het For Freedom Museum in Knokke-Heist. Het gaat om een Avro Lancaster van 78 jaar oud. De Royal Air Force wil hiermee het museum huldigen voor de opening van hun nieuwe afdeling ‘Wings For Freedom’, de strijd in de lucht WOII boven Belgische bodem.

Donderdag is het Nationale Herdenkingsdag in Nederland. Hierbij wordt eer gebracht aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen. Bij deze gelegenheid is er een overtocht van de iconische bommenwerper Avro Lancaster gepland. Maar op weg richting Nederland doet de bommenwerpen dus een ‘flypast’ over het For Freedom Museum. En dat als hulde aan de opening van hun nieuwe afdeling binnenkort. De flypast kan enkel doorgaan indien de weersomstandigheden gunstig zijn en het 78-jarig vliegtuig gevrijwaard blijft van enig defect. Het zou alleszins een uniek moment zijn, aangezien er momenteel nog maar twee exemplaren luchtwaardig zijn. Het vliegtuig passeert in principe rond 11.58 uur stipt boven het museum.

Kroning

Het For Freedom Museum nodigt dan ook alle fotografen en vliegtuigspotters uit deze unieke flypast bij te wonen. De auteurs van de vijf beste foto’s of video opnamen worden uitgenodigd op de opening van de nieuwe vleugel op 16 juni. Inzendingen doorsturen naar info@forfreedommuseum.be voor eind mei.

Leuk weetje: dezelfde Lancaster vliegt op zaterdag 6 mei boven Londen, ter gelegenheid van de kroning van Koning Charles III. (DM/MM)