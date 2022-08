Iconisch café voor de échte Knokke-Heistenaar sluit eind deze maand de deuren. Al had uitbater het liever anders gezien: “Er zullen zeker tranen vloeien, ja”

Op woensdag 31 augustus zal het hart van menig Knokke-Heistenaar bloeden. Het Snookersalon – in de volksmond bekend als de Snooker – sluit dan na ruim 36 jaar de deuren. De eigenaar wil een nieuwbouw plaatsen, waardoor het iconisch café in de Lippenslaan verdwijnt. “Dit is misschien wel het laatste café voor de échte Knokke-Heistenaar”, zegt uitbater Manu Wasnaire. Al is er een sprankeltje hoop dat de Snooker alsnog wat langer kan openblijven.

“Ik ben nog steeds aan het denken hoe ik de sluiting officieel ga communiceren. Het is dan ook een zéér moeilijk moment.” Manu Wasnaire (39), al 17 jaar uitbater van het Snookersalon in de Lippenslaan, steekt niet onder stoelen of banken dat de nakende sluiting van misschien wel het bekendste café in Knokke-Heist hem hartpijn bezorgt. “Ik ben hier op mijn 16de begonnen op leercontract, ben erna vast in dienst gekomen om uiteindelijk de zaak zelf over te nemen. Boeken kan ik schrijven over wat ik hier allemaal meemaakte”, zegt Manu.

Bruin café

En hij is ongetwijfeld niet de enige die dat kan. “De Snooker was en is hét café voor de echte Knokke-Heistenaar”, zegt Manu. “Een bruin café, ietwat versleten, maar vol charme. Alle generaties komen hier over de vloer”, zegt hij. “Zonder overdrijven: jong en oud komen graag naar de Snooker. Er zijn klanten die élke dag hun koffie komen drinken. Het is een van de laatste echte bruine cafés. Problemen zijn er nooit geweest. In die 17 jaar als uitbater heb ik misschien vier keer de politie moeten bellen.”

“Het is mijn tweede thuis. De sfeer die je in de Snooker vindt, zal je nergens anders vinden.”

Aan die traditie komt op 31 augustus een eind. Dan sluit het café de deuren. Wellicht definitief, al blijft Manu een sprankeltje hoop koesteren. “De eigenaar spreekt al 24 jaar van een afbraak. Er is ook nog een zaak hangende in de rechtbank om het café alsnog enkele jaren langer open te houden. Dat heeft dan vooral te maken met de lopende contracten en de looptijd ervan. Maar we moeten realistisch zijn: de vrees van een definitieve sluiting dreigt nu echt werkelijkheid te worden.”

Nieuwbouw

De eigenaar van het gebouw heeft immers plannen om een nieuwbouw te plaatsen op de gronden. Eerder vertrok daarom al de buren van Napoleon Games naar een andere locatie. “We zijn bereid om rond te tafel te zitten met de eigenaar om bijvoorbeeld open te blijven tot de plannen voor een nieuw gebouw concreet zijn”, stelt Manu, die zich evenwel voorbereidt op een definitief afscheid op woensdag 31 augustus, wanneer het huurcontract afloopt. “Natuurlijk ga ik het café, de klanten en mijn personeel enorm missen. Het is mijn tweede thuis. De sfeer die je in de Snooker vindt, zal je nergens anders vinden. Er zullen traantjes vloeien. Bij mij én bij de klanten. “Waar moeten wij nu naartoe”, hoorde ik de laatste weken diverse keren. Je voelt dat het enorm leeft.” (MM)