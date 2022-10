Ichtegemnaars kunnen nog één keer mening over toekomst van dorpskern geven

Het gemeentebestuur van Ichtegem heeft vorige week donderdag een interactieve avond georganiseerd, met een vooruitblik op de toekomstplannen voor het centrum van Ichtegem. Er liggen twee ontwerpen voor. Daarover kunnen de inwoners nog een laatste keer hun mening kwijt. Daarna wordt het definitieve plan getekend.

Het studiebureau en de architect presenteerden aan de hand van 3D-beelden een virtuele wandeling door het Ichtegem van de toekomst. Er werden twee mogelijke visies voorgesteld en aan de hand daarvan werd opnieuw met de aanwezige bewoners in dialoog gegaan. Het is meteen ook het startschot van de laatste fase in het participatietraject rond de dorpskernvernieuwing.

Ruim honderd ideeën

“De dorpskern van Ichtegem is ruim en omvat de markt, de omgeving rond de kerk, rond het KSA-heem, het gebouw van de sociale dienst in de Koekelarestraat met het nieuw aangekochte gebouw ernaast, en Huis Dekeyser. Dat geheel wordt volledig vernieuwd”, vertelt schepen Geert Vandaele. “Daarom gingen we begin 2021 van start met een uitgebreid participatietraject rond de dorpskernvernieuwing. Digitaal en tijdens vier participatiemomenten kon iedereen die dat wou in een eerste fase – een brainstormronde – zijn mening kenbaar maken. Die eerste ronde leverde meer dan honderd ideeën op. Een studiebureau ging nadien met alle input aan de slag.”

“Eind vorig jaar kregen we als bestuur dan de kans om een woning in de Koekelarestraat aan te kopen, vlak naast de sociale dienst, recht tegenover Huis Dekeyser. Een opportuniteit die we niet konden laten liggen”, voegt burgemeester Lieven Cobbaert eraan toe. “Op basis van deze nieuwe wending werden de plannen aangepast.”

“Donderdag werden dan twee mogelijke ontwerpvisies op de vernieuwde dorpskern voorgesteld. De eerste ontwerpvisie focust op een vergroening van de markt maar met behoud van voldoende parkeerplaatsen. Er is veel ruimte om te parkeren en voor de organisatie van evenementen. In een tweede ontwerpvisie gaat men voor een volledig vergroende markt, zonder parkeerplaatsen, maar met ruimte voor ontmoeting, beleving, kleinschalige evenementen en gezellige terrassen. Net zoals in de eerste ontwerpvisie wordt de doorsteek naast de kerk ingetekend als groene parkeerzone.”

Te kijk in De Ster

“Nog tot en met 31 oktober kunnen de plannen rustig via het participatieplatform www.ichtegeminspireert.be nagelezen worden. Het publiek kan er ook zijn mening over kwijt. Er wordt ook een informatiestand voorzien in Dorpshuis De Ster, voor wie digitaal niet zo goed uit de voeten kan. Met alle aanbevelingen, bedenkingen en voorkeuren gaat het studiebureau dan nog een laatste keer aan de slag om de finale plannen op te maken.” (RI)