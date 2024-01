Ichtegem valt in de prijzen tijdens de Openbaargroen-awards

De Vlaamse Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) beloont recente, vernieuwende en inspirerende openbaargroenprojecten en zet ze in de belangstelling. Op donderdag 14 december werden de Openbaargroen-awards voor 2023 uitgereikt in Antwerpen. Lokaal bestuur Ichtegem werd tweede laureaat binnen de categorie ‘Speelgroen’ en kreeg het label PLUSgroen met het Wonderwoudje.

“De VVOG reikt jaarlijks Openbaargroen-awards uit aan vernieuwende en inspirerende openbare groen- en bijenvriendelijke realisaties in Vlaanderen. Je kan hier als bestuur aan deelnemen binnen één of meerdere thema’s zoals bijenvriendelijke gemeente, groene gemeente, PLUSgroen…”, kadert schepen van Milieu Celesta Muylle. “Voor het tweede jaar op rij vallen we met Ichtegem in de prijzen en daar zijn we bijzonder fier op.”

Het Wonderwoudje, aangelegd in de tuinzone die naast buitenschoolse kinderopvang De Kastaar in Ichtegem ligt, ontving de PLUSgroen-award, de prijs die investeringen in nieuw groen beloont. Het Wonderwoudje is een stuk openbaar domein in het centrum van Ichtegem dat werd ingericht als speel-groenzone om ontmoeting te bevorderen. De kinderen van de BKO mochten samen met de mensen van BOS+ een aantal wilgentunnels bouwen, en er werd ook een aanplantdag georganiseerd met de buurtbewoners. Naast de PLUSgroen-award kreeg het Wonderwoudje ook nog een eervolle vermelding in de categorie Speelgroen. In die categorie werd Ichtegem ook tweede laureaat met het vernieuwingsproject van speelplein De Bengelberg. Dat onderging een volledige metamorfose door een complete herinrichting van de speelzone, onder andere met speeltoestellen in natuurlijke en duurzame materialen.

Bijenvriendelijk

Afgelopen jaar werden ook inspanningen geleverd in het kader van het label bijenvriendelijke gemeente. Door de realisatie van de Bijenburcht aan de Stationsput en de projecten binnen Ichtegem Zoemt, mocht het lokaal bestuur hiervoor een derde bijtje in ontvangst nemen. (ED)