Ichtegem stelt nieuwe erfgoedbrochure voor

Onlangs stelde het lokaal bestuur van Ichtegem de gloednieuwe erfgoedbrochure over Ichtegemse missionarissen officieel aan het grote publiek voor.

Die viering, een herdenkingsmis voor de 51 missionarissen en zusters uit de vier parochies Bekegem, Eernegem, Ichtegem en Wijnendale, werd gevolgd door een interview met de enige nog levende missiezuster Christiane Decloedt over haar missiewerk. Zuster Christiane werd in 1936 in Eernegem in een boerenfamilie in de Ganzestraat geboren en trok in 1973 naar Zaïre naar een missiepost in Demba om er als verpleegster in een dispensarium met materniteit te gaan werken. Tijdens haar interview wist ze het talrijk opgekomen publiek, de kerk van Eernegem zat afgeladen vol, te fascineren met een aantal beklijvende anekdotes uit haar periode in Afrika. Na het interview volgde de voorstelling van de erfgoedbrochure ‘Missionair en wereldwijd Ichtegem’ door schepen Celesta Muylle en de opening van de gelijknamige tentoonstelling gevolgd door een glaasje aangeboden vanuit het lokaal bestuur Ichtegem. “Men kan er niet om heen, de missionering behoort tot het Vlaams patrimonium en dat laat Ichtegem met onze brochure dus niet verloren gaan”, vertelt bevoegd schepen Celesta Muylle. “Nu al enkele jaren zorgt de dienst erfgoed in samenwerking met verschillende vrijwilligers en erfgoedliefhebbers voor het opstellen, ontwerpen en publiceren van erfgoedbrochures. Zo willen we het Ichtegemse erfgoed in de kijker zetten en met succes, want deze brochure, die officieel “Missionair en wereldwijd Ichtegem” heet is nu al de zeventiende erfgoedbrochure in onze reeks. Ze gaat dieper in op de geschiedenis van de missionarissen uit Bekegem, Eernegem, Ichtegem en Wijnendale. Ook alle andere erfgoedbrochures zijn trouwens nog te verkrijgen in het administratief centrum en in onze bibliotheken.” (RI)