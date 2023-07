Ichtegem lanceert gloednieuwe digitale cadeaubon: “Hiermee zetten we onze lokale handelaars echt in de kijker”

Het lokaal bestuur van Ichtegem lanceert de gloednieuwe Ichtegembon: een digitale cadeaubon die bij verschillende Ichtegemse handelaars gebruikt kan worden. De persoon die de bon ontvangt, kiest zelf waar en wanneer hij z’n bon inwisselt.

“We zetten de zomervakantie van 2023 in met een gloednieuw initiatief, de enige echte Ichtegembon”, zegt schepen van Lokale Economie, Geert Vandaele (Liberaal 2018). “Een digitale cadeaubon die je via het online platform of in het administratief centrum in Eernegem kan aankopen.

Ideale cadeau voor elke gelegenheid

“Een topidee wanneer je last minute een cadeautje nodig hebt of de ontvanger van de bon zelf wil laten kiezen bij welke Ichtegemse handelszaak de bon wordt uitgegeven. De bon kan ook bij verschillende handelaars worden uitgegeven aangezien je het bedrag niet in één keer moet spenderen”, klinkt Geert Vandaele overtuigend.

“Met deze bon zetten we onze lokale handelaars echt in de kijker. Alle handelszaken uit Ichtegem, Eernegem en Bekegem kunnen gratis aansluiten bij deze formule. Zo’n vijftig zaken registreerden zich nu al”, vervolgt schepen Geert Vandaele. “De bon en het bijhorende communicatiemateriaal werd trouwens ook ontworpen door een lokale handelaar, Marlies Demey (MaDe grafisch ontwerp) uit Eernegem.” (EV)