Ice Mountain heeft stevige uitbreidingsplannen

Wordt Komen het nieuwe avonturenwalhalla van België? Als het van de mensen van Ice Mountain afhangt alvast wel. Met een aanvraag voor een bestemmingswijziging willen ze de aanzet geven tot de aanleg van het grootste avonturenpark in de streek. De buurtbewoners werden alvast bijeen geroepen tijdens een infovergadering.

Ice Mountain hoeft weinig tot geen introductie. De indoorskipiste was bij opening uniek in haar soort en bleef de afgelopen decennia investeren en innoveren. Op dit moment huisvest de site niet alleen een indoor skibaan maar ook een paintball, een avonturenpark en zelfs een indoor skydiving installatie.

“Toch moeten we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat we op nationale en internationale schaal niet in de vergeethoek raken.” Stéphane Fievet, CEO van de plaats, blikt vooruit naar de toekomst en daar blijft Komen-Waasten een belangrijke rol in spelen. “We willen hiervoor de omliggende terreinen aankopen zodat we kunnen uitbreiden. Hiervoor denken we vooral aan een kartingbaan en durven we zelfs denken aan een gigantisch bassin waarin men kan leren surfen. Omdat we ook meer en meer de kaart van het toerisme willen gaan trekken, zijn er ook plannen om op die gronden vakantieverblijven te bouwen. Om dit allemaal te kunnen realiseren is een bestemmingswijziging nodig en voor ons was het dan ook belangrijk de buurtbewoners te gaan informeren over onze plannen. In België lopen mooie projecten vaak gigantische vertragingen op, louter omdat iemand ‘neen’ zegt. Geen argumentatie, geen echte reden maar gewoon een droge neen. Dat willen we vermijden door iedereen een duidelijk beeld te geven van wat de bedoeling moet zijn.”

Bij het gemeentebestuur zien ze de plannen alvast graag komen, al willen ze van geen voorkeursbehandeling weten. “Ongeacht wat de plannen zijn, een bouwaanvraag zal moeten ingediend worden en de volledige procedure zal zijn beloop kennen”, liet het kabinet van de burgemeester optekenen.

De buurtbewoners zelf waren na de infovergadering in hun meningen verdeeld. “Dit zal nieuwe mensen naar Komen-Waasten brengen wat enkel maar goed nieuws kan zijn voor onze gemeente”, klonk het aan de ene kant. “Laat ons hopen dat het hier geen wereld van beton zal worden waar geen aandacht meer wordt geschonken aan het landelijke karakter van onze unieke gemeente”, klonk het dan weer aan de andere kant.

Ice Mountain liet alvast weten de procedure op te starten en hoopt weldra de nodige toestemmingen te kunnen bemachtigen.