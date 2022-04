Ic Dien wil jonge mantelzorgers binnen de school extra in de bloemetjes zetten

In samenwerking met Samana ging HBO5 Verpleegkunde Ic Dien aan de slag voor het project ‘Samen naar een mantelzorgvriendelijke school’. Met dit project wil Ic Dien een ondersteunende schoolomgeving creëren voor de jonge mantelzorgers in de school.

Directeur Luc Vanrobaeys: “Na een bevraging bleken 18 procent van onze studenten mantelzorger te zijn. Iets wat we niet hadden verwacht, de studenten komen hier niet steeds voor uit. Als ze er dan over vertellen, kunnen we sommige afwezigheden, mindere schoolprestaties,… beter kaderen. Het zijn dan ook stille helden waar we meer oog voor willen hebben.”

Verschillende acties

“Ic Dien organiseerde met zowel docenten als studenten een aantal acties, al maakte corona dit moeilijker dan voorzien. Er werd bv. een film gemaakt over een dag van een studente in de school, die de zorg voor haar opa op zich neemt. Dit filmpje zal in de lessen verpleegkunde worden geïntegreerd. Ook werd hun extra zorgtaak opgenomen in hun studentendossier. Studenten ontwierpen en verdeelden ook zelfgemaakte latjes om mantelzorg meer in de kijker te zetten. En als kers op de taart kregen alle mantelzorgers een verwenpakket aangeboden.”

“Het project wordt gesubsidieerd door de Provincie en wordt georganiseerd door Samana. Vandaag kwam Pam Verwilghen van Samana dan ook de award ‘Mantelzorgvriendelijke school’ overhandigen aan het kernteam en de directie. De school werd dan ook officieel opgenomen in het scholennetwerk voor jonge mantelzorgers.”