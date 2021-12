Ic Dien-studenten gebruiken app met virtueel skelet voor anatomie: “Skelet in 3D gaat overal mee”

Neen, dit is geen spooky verhaal van skeletten met rammelende knoken maar een leuk leermoment. De kandidaat-verpleegkundigen van Ic Dien kunnen via een app op hun smartphone altijd en overal hun leerstof anatomie inoefenen. Met dank aan een virtueel skelet.

De school voor verpleegkunde Ic Dien zet in op de allernieuwste leertechnieken. Directeur Luc Vanrobaeys maakt daar één van de speerpunten van zijn beleid van. “Onze studenten kunnen op onze website al iets meer dan een jaar een virtuele toer maken door het lichaam aan de hand van een skelet waar de spieren en organen kunnen bijgevoegd worden. Maar nu hebben we een softwarebedrijf uit West-Vlaanderen gevraagd om dat skelet in 2D uit het beeld te trekken en er een 3D-simulatie van te maken.”

“Op die manier kan men het skelet overal neerzetten op voorwaarde dat men een smartphone heeft. Iedereen die de app heeft geïnstalleerd op zijn smartphone, kan het skelet bijvoorbeeld in de huiskamer, in de tuin of zelfs in het midden van de Ooststraat neerzetten en zijn anatomiecursus herhalen en inoefenen. En wanneer je het skelet hebt neergezet, kun je er rond wandelen of dichter kijken naar de beentjes in de handen of de voeten. Je kunt het skelet als het ware aanraken. Ik heb de app zaterdag getoond aan een vriend in het stadscentrum en toevallige passanten die op mijn tablet keken, zagen dus een skelet voor de boetiek staan waar wij stonden. Die mensen schrokken zich natuurlijk een hoedje.”

Het is echte virtual reality maar je hebt er geen VR-bril voor nodig

Perfect leermiddel

“Het zijn onze drie docenten anatomie die de hoofden bij elkaar hebben gestoken en die de input hebben gegeven aan een softwarebedrijf dat speciaal voor Ic Dien de ‘skelet-app’ heeft ontwikkeld.”

“Alle te kennen onderdelen van het lichaam staan vermeld op de beenderen van het skelet en dit zowel in het Nederlands als in het Latijn. Wij vinden het inderdaad belangrijk dat onze studenten ook de Latijnse benaming kennen van het skelet. Als ze later op ronde gaan met de dokters in het ziekenhuis worden de Latijnse termen nog vaak gebruikt en dan is het zaak dat de verpleegkundigen onmiddellijk mee zijn in het verhaal.”

“Deze app is een perfect leermiddel en uitstekende studiehulp voor onze toekomstige verpleegkundigen. Het is echte virtual reality maar je hebt geen VR-bril nodig om deze tool te gebruiken, een smartphone is voldoende.”

Enthousiaste studenten

Toen enkele studenten de app in primeur konden uittesten, waren de reacties zeer positief. “Dat we deze leerstof altijd bijna levensecht kunnen projecteren is een ongelooflijk voordeel voor studenten die beter studeren als ze het visueel gepresenteerd krijgen. Bovendien zal de leerstof bij alle studenten langer blijven hangen als ze het zien. En we kunnen vlak voor een examen nog eens op onze smartphone checken of we de leerstof nog kennen (lachen).”

De app wordt ook gepresenteerd op de Infocafés van 17/12 en 14/01 aan de nieuwe studenten van de module die op 1 februari start.