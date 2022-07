Ic Dien kiest tweede Deerlijkse Deureduwer tijdens Vlaanderen Feest

Ic Dien organiseert op zondag 10 juli vanaf 12 uur ‘Vlaanderen Feest’ in Soeur Sourire. Het is ook de laatste dag dat het sfeervolle café van Stijn en Heidi Vanhoorelbeke open is, want ’s avonds gaan de deuren er definitief dicht. Behalve een resem optredens wordt ook de tweede Deerlijkse Deureduwer verkozen.

“De Deureduwer is een beloning voor een Deerlijknaar, een vereniging, een instelling of een onderneming die het voorbije jaar een bijzondere verdienste had op Vlaams cultureel, maatschappelijk of economisch gebied en daarbij blijk gaf van heel wat doorzettingsvermogen en veerkracht”, verduidelijkt Dirk Demeurie.

“In 2021 ging de onderscheiding naar de familie Vandebuerie-Six, die in de afgelopen jaren de tegenslagen opstapelde. Dit jaar werden zes kandidaturen weerhouden.”

“Ignace Crombé vernam bij een routineonderzoek dat hij ongeneeslijke pancreaskanker heeft en ‘veroordeeld’ werd tot zware en ellendige chemokuren. Opgeven en berusten doet hij niet. Integendeel, hij geniet samen met vriendin Nathalie en dochter Axelle en put kracht uit vele kleine dingen.

Jan Dhaluin staat symbool voor meer dan 60 jaar inzet voor het culturele leven in Deerlijk in het algemeen en het René De Clercq-genootschap in het bijzonder. Vorig jaar overleed zijn vrouw Mieke. Een klap van jewelste, gekoppeld aan mobiliteitsproblemen, maar Jan is er de persoon niet naar om bij de pakken te blijven zitten.”

Mentale kracht

“Walter Nuyttens is al decennialang verankerd aan de Koningswijk. Het noodlot sloeg enkele jaren geleden toe toen zijn dochter Lesley, moeder van drie kinderen, multiple sclerose kreeg en nu gekluisterd is aan haar rolstoel. Daarbovenop kreeg Walters vrouw een beroerte waarvan ze nog altijd herstellende is. Toch blijft hij even geëngageerd als vroeger.

Els Decottenier, ex-Belgisch kampioene in het wielrennen, kreeg mentaal een ferme deuk toen haar man Rudy Demoor (ex-wereldkampioen hengelen bij de andersvaliden) plots uit het leven stapte. Lopen is nu de nieuwe passie van de mama van drie tieners en daarin vindt ze de nodige kracht om te volharden.”

“Simon Vanryckeghem is de drijvende kracht achter Mooimakers Deerlijk. Samen met vrienden-vrijwilligers gaat hij heel geregeld op stap om het zwerfvuil in de gemeente op te ruimen.”

“Het kankernoodlot sloeg ook toe bij Rolande Libert. Zij bleef en blijft er voor gaan. Ze poseerde onlangs voor een kunstboek van ‘Warriors against cancer’ dat als missie heeft mensen met kanker te helpen hun gehavende zelfbeeld te herstellen. Ze haalde daar enorm veel mentale kracht en energie uit.”

Optredens

“Alle aanwezigen kunnen stemmen tussen 12 en 18 uur en de laureaat krijgt een kunstwerk van Betty Bossuyt.”

“Ons initiatief gaat al om 12 uur van start. Er zijn optredens van comédienne Veerle Malschaert, de Deerlijkse fanfare Sint-Cecilia, Jérémie Vrielynck, The Blik Dooze Band, Ze Quaffeurz en Bram & Lennert”, besluit Dirk Demeurie. De toegang, drankje inbegrepen, bedraagt 5 euro. Voor kaarten ken men terecht in Bib en Soeur Sourire en bij de bestuursleden van Ic Dien.

Info: Dirk Demeurie, tel. 0475 98 22 68, dirk.demeurie@telenet.be