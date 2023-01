Iben Messiaen is de Krak van Oostende: “Een eigen ontbijtzaak later zou heel tof zijn”

Iben Messiaen (16) werd verkozen tot ‘Krak van Oostende’. De jonge Stenenaar heeft veel meer in zijn mars dan zijn taarten waarmee hij ‘Junior Bake Off’ won. “We kunnen het nog altijd niet geloven”, zegt zijn familie, die erg trots is op Iben.

“Mijn interesse in het bakken is eigenlijk pas begonnen toen ik 14 was. In de lockdown tijdens de coronacrisis had ik niets te doen. In de winkel zag ik bakspullen en wou het ook eens proberen”, herinnert Iben zich. Zijn bakkunsten vielen duidelijk in de smaak en toen Iben de oproep zag voor Junior Bake Off, schreef hij zich in. “Na twee castingrondes werd ik geselecteerd voor het programma. Dat ik ook de finale zou halen en uiteindelijk zou winnen, had ik niet verwacht. De opnames vonden plaats in de zomer van 2021 en vooraf kwamen ze al eens thuis om te filmen. Pas in het voorjaar van 2022 kwam het programma op televisie. Ik heb dus moeten zwijgen.” De taart met drie verdiepingen met vanillecake, chocoladecake en decoraties zorgde ervoor dat Iben de finale won. “Het was een fantastisch gevoel toen ik buiten kwam met de taart en daar ook mijn familie stond. Het applaus was overweldigend.”

Iben Messiaen Privé Iben werd geboren op 9 april 2006. Hij woont al zijn hele leven in Oostende; sinds enkele jaren in de wijk Baanhof samen met mama Gwenny en pluspapa Jason. Opleiding Iben volgt les in het vijfde middelbaar sociaal technische wetenschappen (STW) in Sigo (Gistel). Vrije tijd Koken, bakken en dieren. Is vrijwilliger op de kinderboerderij De Lange Schuur

“De winnende taart, die trouwens een halve meter hoog was, heb ik sindsdien niet meer gebakken. Ik ben dat ook niet meteen van plan. Maar als er iemand jarig is in de familie, bak ik de taart als geschenk. In de vakanties sta ik wel nog vaak in de keuken, maar in de schoolweken is het moeilijker. Op mijn eigen instagrampagina ‘Iben_bakt’ post ik geregeld foto’s van mijn baksels. Ook de buren mogen wel eens proeven, maar ik bak in feite niet op bestelling. Althans nu nog niet”, zegt Iben.

“Later zou ik graag taarten bakken in bijberoep. Maar het is niet eenvoudig in deze tijden om te starten. Ik zal het eerst proberen in bijberoep en we zien dan wel hoe dat loopt. Het is wel mijn droom om dat later als hoofdberoep te doen. Een eigen ontbijtzaak zou ook heel tof zijn. Ik bekijk nu om in avondschool een bakkersopleiding te volgen.”

Dierenvriend

Iben is ook een grote dierenvriend. “Zelf hebben we twee kippen en een hamster. Daarnaast ben ik ook actief bij de kinderboerderij De Lange Schuur, hier vlakbij. Ik voeder de dieren en ‘s zomers geef ik boerderijkampen waar ik brood bakken en andere workshops voor mijn rekening neem. Dieren zijn belangrijk voor mij. Ze geven aandacht, uiteraard als je komt met wat eten. Ze zijn blij om me te zien en dat is wederzijds. Ook de andere medewerkers zijn net als ik dierenvriend. Al leidde mijn overwinning er wel toe dat kinderen plots me mij op de foto wilden. Dat was best leuk.”

Trotse familie

“Zijn nominatie voor Krak was een verrassing”, zeggen zijn mama Gwenny Wynthein en pluspapa Jason van Hecke. “Iben heeft geen vereniging achter zich. Zijn verkiezing is dus opmerkelijk, want blijkbaar hebben veel mensen op hem gestemd.”

In zijn school was zijn deelname aan ‘De Krak’ wel nieuws: veel leerlingen en leerkrachten steunden hem. “De stemming was in de examenperiode, dus via de klas kon ik niet veel mobiliseren. Ik ben wel rond gegaan op school met de vraag op mij te stemmen. Dat deed ik ook op de boerderij en bij de familie. De overwinning had ik niet verwacht. Ik vind het heel leuk en kijk uit naar de ontmoeting met andere Kraks.”

“Als Jeroen Meus belt om iets te bakken, zeg ik geen neen” Zou je opnieuw deelnemen aan een tv-programma? Zou je opnieuw deelnemen aan een tv-programma? “In het begin was dat stressvol, maar je vergeet de camera’s wel snel. Tegen de finale was dat helemaal weg, alsof ik het al jaren deed. Het was een fantastische ervaring om voor de camera en op tv te komen. Ik heb de smaak te pakken. Als Jeroen Meus vraagt om bij hem te komen bakken, zal ik geen neen zeggen. Deelnemen aan een ander programma zie ik ook wel zitten en misschien wel een eigen kookprogramma. Deelname aan de editie van ‘Bake Off’ voor volwassenen is niet evident. Daar is al veel de revue gepasseerd en het gaat om specialere smaken, terwijl ik nogal graag klassiek bak.” Hoe blik je terug op het voorbije jaar ? Hoe blik je terug op het voorbije jaar ? “Na de overwinning in Junior Bake Off was het top en had ik een drukke periode. De hele zomer was ik actief als vrijwilliger op de kinderboerderij. Tussendoor heb ik best nog veel gebakken.” Waar sta je over 10 jaar ? Waar sta je over 10 jaar ? “Dan heb ik een eigen huisje met veel dieren in de tuin en een eigen ontbijtzaak. Terwijl de klanten ontbijten op het terras hebben ze uitzicht op de dieren. De perfecte combinatie van de dingen waar ik nu mee bezig ben.”

(Edwin Fontaine)