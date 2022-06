Iben (13) is Kinderkrak van Oostende

Iben Lamelyn werd geboren op 25 mei 2008, als jongste zoon van drie in het gezin van mama Nathalie Smets en papa Bruno Lamelyn. Door zijn visuele handicap, cataract op jonge leeftijd en verminderd zicht, volgt hij aangepast middelbaar onderwijs in De Haan, met keuze watersport. Iben is een Kinderkrak, want hij zet zich in voor alles en iedereen!

“Ik speel voetbal, linksvoor bij U15 van Fusion Academy, de club waar mijn papa al 10 jaar voorzitter is. Ik begeleid de nieuwe spelertjes en fluit de wedstrijden van de debutantjes en microben. Als er te veel volk is in de kantine, spring ik ook mee achter de bar. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan heb ik 30 crew shirts gemaakt voor de 30 medewerkers. Ik heb aanwezige leden en ouders begeleid op het feest in Vayamundo met Balthazar Boma en Marcske. Ik heb in coronatijden ook bezoekjes gebracht aan senioren in het woonzorgcentrum op de wijk. Straks ga ik weer op bezoek om hun eenzaamheid te doorbreken. Ik heb voorgesteld om de minibus van de club te gebruiken voor de school, zodat de kosten voor de verplaatsing naar Eindhoven konden beperkt worden. Op eigen initiatief ga ik minstens één keer per week babysitten bij mijn nichtje. Ondanks mijn visuele beperking blijf ik trainen, op het voetbalplein als op het water.

Volgend jaar moet ik naar school in Blankenberge. Ik wil mijn hogere studies voltooien om brandweerman of politie-inspecteur te worden. Ik wil vooral mensen helpen en gelukkig maken. Daar voel ik me goed bij en volgens mijn ouders maakt dat van mij een Krak!”

