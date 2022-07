Ian en Alice zijn de nieuwe Pittemse Zotte Keirl een Zotte Treze

Na een onderbreking van twee jaar tekende Unizo Pittem-Egem weer present voor de tweede editie van de verkiezing van de Zotte Keirl en Zotte Treze. In een spannende finale op zaterdagnamiddag 16 juli wisten Ian Dendonker en Alice Depypere-Claeys de titel binnen te halen.

In 2019 organiseerde Unizo Pittem-Egem voor de eerste maal de verkiezing van de Zotte Keirl en Zotte Treze, zeg maar de jeugdige tegenhangers van het alom gekende Pittems Zotteke. Door corona kon de verkiezing echter twee jaar niet doorgaan, waardoor Leonie Desmet en Floris Lepoutre de titel gedurende drie jaar mochten behouden. Op zaterdagnamiddag 16 juli kon de verkiezing gelukkig weer doorgaan en kon in een finale op het Verbiestplein op zoek gegaan worden naar een opvolger voor hen. Martijn Dekeyzer (10), Ian Dendonker (12) en Guillaume Desmet (10) bleven bij de jongens na de preselectie over en bij de meisjes mochten Alice Depypere-Claeys (10), Margaux Hindryckx (10) en Axelle Soenens (12) naar de finale.

Spannende strijd

De finale, die door het mooie weer op heel wat supporters en toeschouwers mocht rekenen, begon met een eerste ronde, waarin de kandidaten zich één voor één dienden voor te stellen aan het publiek. Hierna moest iedere deelnemer op zoek naar een sportieve volwassene in het publiek en was het met de eerste fysieke proef tijd voor het echte werk. De volwassene diende geblinddoekt de kinderen in een kruiwagen door een hindernissenparcours te rijden, waarbij de kinderen aanwijzingen moesten geven. De vele vreemde kronkels zorgden er voor dat de ambiance er meteen goed in zat. In een tweede proef dienden de kandidaten op 90 seconden tijd zoveel mogelijk linker schoenen zonder veters uit het publiek te verzamelen en bij een laatst proef moesten ze met de mond water uit een bak halen, een plantenspuit vullen en hiermee een bloempot, die op een strak gespannen blad papier stond, door het papier laten vallen. Bij elke proef maakten de kandidaten het zeer spannend.

Martijn, die helaas recent zijn heup brak, liet zich tijdens de fysieke proeven vervangen door zijn neef. Tussen de proeven door voerde elke kandidaat nog een persoonlijke act op, waarbij ze zich volledig smeten en waarmee ze indruk probeerden te maken op de jury. Na heel wat beraadslagen kwam juryvoorzitter en burgemeester Ivan Delaere uiteindelijk met de verlossende melding : Ian Dendonker en Alice Depypere-Claeys waren de Zotte Keirl en Zotte Treze 2022. Zij kregen een erelint en respectievelijk een zotskap en een kroontje en mogen op Zotte Maandag als eregasten deelnemen aan de diverse activiteiten en zullen ook het komende jaar een aantal maal acte de présence geven. Alle kandidaten kregen overigens hetzelfde prijzenpakket, zodat er op dit vlak enkel winnaars waren. (JG)