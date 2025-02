Hypnosis Dance Academy haalt meer dan 1.200 dansers naar Roeselare voor danswedstrijd

Dit weekend vinden in Roeselare selectiewedstrijden plaats voor dansers in de dansstijlen urban en disco. Meer dan 1200 dansers komen daarvoor naar de SES-hal in Roeselare. Zij nemen er niet enkel deel om de dag zelf een goed resultaat te halen, maar ook om selecties en rankingpunten te verzamelen. Die bepalen namelijk later dit seizoen welke dansers kunnen deelnemen aan de Vlaamse en Belgische kampioenschappen.

Dit weekend staat in Roeselare in het teken van dans: op zaterdag en zondag kun je er gaan kijken naar selectiewedstrijden urban en disco van Danssport Vlaanderen.

Urban op zaterdag

Op zaterdag 15 februari komen 343 dansers naar Roeselare voor de wedstrijd urban. Urban is een verzamelnaam voor meer ‘underground’ dansstijlen die op straat of in de club zijn ontstaan. Dat zijn, onder meer, breaking, dancehall, hiphop, house, ragga, popping, locking, voguing en waacking. Al die stijlen hebben hun eigen authenticiteit, foundation, flavour en tempo. Ze worden ook op verschillende soorten muziek gedanst. Tijdens de wedstrijden doen de dansers een mix van verschillende stijlen.

De urban dansers nemen deel in 3 categorieën: duo, small group (4 tot 7 dansers) en formatie (minstens 8 dansers). Binnen die categorieën zijn er nog opdelingen op basis van dansniveau en leeftijd. Er zullen zondag 40 duo’s, 8 small groups en 21 formaties deelnemen.

Discodansen op zondag

Op zondag 16 februari zullen de discodansers de dansvloer betreden. Disco is een dansstijl die gedanst wordt op uptempomuziek. De stijl kenmerkt zich vooral door snelle, krachtige en afgelijnde bewegingen.

Er zullen zondag 927 discodansers de dansvloer betreden. Ze nemen deel in 3 categorieën: solo, duo en formatie. Binnen die categorieën zijn er nog opdelingen op basis van dansniveau en leeftijd. Er zullen zondag 201 solo’s, 105 duo’s en 47 formaties deelnemen.

Vooruitblik kampioenschappen

De dansers nemen dit weekend niet enkel deel voor een goed resultaat op de dag zelf, maar ook om zich te plaatsen voor de kampioenschappen later dit jaar. Om zich te kwalificeren voor het Kampioenschap Dancesport Talents (lagere klassen) of het Vlaams kampioenschap (hoogste klasse), moeten de discodansers en de urban small groups en formaties 2 selecties halen. Voor urban duo’s is dat 1 selectie. Aan het Belgisch kampioenschap mogen enkel de hoogst gekwalificeerden deelnemen. Om hoog op de ranking te komen, kunnen dansers doorheen het seizoen punten verzamelen door goed te presteren op de wedstrijden.

De wedstrijden van dit weekend vinden plaats in de SES-hal in Roeselare. Ze worden georganiseerd door de Roeselaarse dansschool Hypnosis Dance Academy en Danssport Vlaanderen.

Praktisch:

Zaterdag van 11 tot +/- 16 uur.

Zondag van 9.30 tot +/- 19.45 uur.