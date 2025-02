Hype van retourcolli’s eenmalig ook in Kortrijk: “Normaal dubbele van je aankoopwaarde terug”

De online hype van het moment komt nu ook naar Kortrijk. Op zaterdag 1 maart wordt voor het eerst een verkoop van retourcolli’s georganiseerd. Gegadigden kunnen hun geluk gaan beproeven in een loods waar alle grote webshops hun niet afgehaalde zendingen heen sturen. “Je krijgt altijd minstens het dubbele van je aankoopbedrag terug.”

Het is de sensatie van het moment: het aankopen van retourcolli’s! Wie ook maar een klein beetje actief is op sociale media, kon de afgelopen dagen niet naast de tsunami aan video’s kijken. Lange rijen wachtende mensen in een Antwerps shoppingcentrum, die allen geduldig stonden aan te schuiven om te gaan winkelen. Geen sprake van rustig te kuieren tussen de rayons of items te gaan passen of vergelijken. Neen, wie de trend van het moment volgt, koopt retourpakketten van de web-giganten. Ondoorzichtbare verpakkingen die je mag aanraken, voelen of zelfs ruiken. Maar openen mag dan weer niet. Je koopt een verpakking waarvan je denkt dat er een duur product in verborgen zit, en je betaalt enkel het gewicht.

Zowat iedere influencer trok deze dagen naar Antwerpen, waarbij zowel blije als teleurgestelde gezichten te zien waren. Toch hoef je voor een gelijkaardige actie geen uren in de wagen te zitten en te gaan zoeken naar een parkeerplaats in de grootste stad van Vlaanderen. Ook in Kooigem, de Kortrijkse deelgemeente, is zo’n opslagplaats voor retourzendingen en daar worden de deuren op 1 maart geopend.

Gigantische hoeveelheden pakjes

“Je hebt er geen idee van wat hier zo bijna dagelijks wordt geleverd”, lachen Sammy Declercq en Frederik Laverge. Beide ondernemers zijn al jaar en dag actief in de sector van webcommerce en hebben ondertussen ook verschillende paletten van dergelijke retourzendingen staan. “Wanneer we over die hoeveelheden spreken, dan fronsen de mensen vaak hun wenkbrauwen. Maar niemand staat ooit echt stil bij de gigantische hoeveelheid colli’s die dagelijks onderweg zijn. Vooral sinds corona is de wereld van e-commerce ontploft en het blijft maar groeien. Dat brengt met zich mee dat er ook meer en meer zendingen zijn die gewoon niet geleverd raken. De meest voorkomende fouten? Een foutief emailadres of huisadressen die niet kloppen. Ook in grootsteden is het een uitdaging geworden om de juiste nummers te vinden in pakweg appartementsblokken. Die zendingen keren dan terug naar een lokaal punt, waar ze een eindje blijven liggen. Worden die dan daar niet meer opgehaald? Dan komen ze terecht in één van de verdeelpunten zoals wij die hebben.”

1,99 euro per 100 gram

Sammy en Frederik vervullen al langer die rol, en bieden heel wat van die spullen via een veilingplatform ook te koop aan. “Maar op een bepaald moment moeten er knopen worden doorgehakt. Als hier bijvoorbeeld een TV terechtkomt, dan gaan we die eerst testen en bekijken of die via veiling verkocht kan worden. Maar dat neemt allemaal erg veel tijd in beslag en per item dat we op die manier aanbieden, krijgen we er 5 nieuwe bij. Een verkoop per gewicht vormt dan een ideale oplossing, en het is nog leuk ook. We maken colli’s van allerlei, die we dan verpakken in ondoorzichtige plastic. We noteren het totale gewicht en dat wordt op die manier te koop aangeboden. Als klant betaal je 1.99 euro per 100 gram, maar je weet dan wel niet op voorhand wat je meeneemt.”

Wie dit nog nooit heeft gedaan, gaat altijd wel de schrik hebben een kat in een zak te kopen. Toch sussen de ondernemers al snel. “Er zijn verschillende soorten van retourloodsen. Je hebt er waar ze echt alles aanvaarden, tot zaken die compleet stuk zijn. Wij behoren tot de categorie waar we enkel volwaardige retours ontvangen. Er is dus maximaal sprake van een beschadigde verpakking. Je weet dan wel niet wat je mee naar huis neemt, je bent sowieso zeker dat je waar voor je geld krijgt. Doorheen de band heb je met eenvoud het dubbele aan aankoopwaarde terug. Het is en blijft natuurlijk altijd een beetje de spanning van het zoeken naar de perfecte colli’.”

Wie het zelf wil proberen, kan éénmalig terecht in de opslagplaats die is gelegen in de Doornikserijksweg 394 te Kooigem. De deuren openen op zaterdag 1 maart om 10 uur.