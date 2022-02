Huwen zal voortaan ook kunnen in gewezen gemeentehuis

In de toekomst zullen huwelijken ook mogelijk zijn in het gewezen gemeentehuis van Dadizele. Het werd volledig gerenoveerd.

Volgende week zondag vindt de officiële opening plaats. “Het is een mooie locatie en we zijn blij dat we die beslissing hebben genomen dat daar huwelijken kunnen worden voltrokken”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

Eerder waren huwelijken al mogelijk in het gemeentehuis van Moorslede, GC d’Oude Schole in Slypskapelle en de kiosk in het gemeentelijk domein ’t Torreke in Dadizele.

“We zijn één van de weinige gemeenten waar huwen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand nog altijd gratis zijn”, benadrukt schepen Sherley Beernaert (STERK). “We passen ons qua dagen en uren aan de wensen van de koppels aan.” (EDB)