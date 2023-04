Zij vieren feest: Manuel en Brigitte zijn een gouden paar

Manuel Ferreira Da Silva Pina (71) en Brigitte Paesbrugghe (70) zijn vorig weekend ontvangen op het gemeentehuis om hun gouden bruiloft te vieren.

Manuel is geboren op 20 oktober 1951 in het Portugese Caria, in een landbouwersgezin van acht kinderen. Brigitte is geboren op 23 juni 1952 in Houthulst, in een gezin met drie kinderen; haar vader werkte in de bouw en haar moeder was huisvrouw. Manuel en Brigitte hebben elkaar ontmoet tijdens het uitgaan in La Palma in Gits, waar de vlam meteen oversloeg.

Het koppel trouwde op 30 maart 1973 in Houthulst en woonde eerst drie jaar in de Terreststraat. In 1977 kochten ze een stuk grond in de Gentseleenstraat en bouwden er – Manuel werkte eraan mee van begin tot einde. Het paar kreeg twee kinderen: dochter Sofie en zoon Hervé; intussen is er ook een kleinzoon, Gaël.

Manuel werkte in België eerst vijf jaar bij Alidor Claeys, een gieterij in Zedelgem, en daarna 32 jaar lang als bouwvakker bij Roger Denecker. Toen hij zestig was, ging hij met pensioen. Brigitte begon te werken toen ze zestien was: bij het confectiebedrijf Bijttebier in Houthulst; toen ze vijftig was, ging ze voor PWA Houthulst werken, tot haar pensioen op haar zestigste.

Brigitte en Manuel zijn heel sociale mensen. Hij is nog altijd druk in de weer met het helpen met de kinderen en de familie, volgt graag voetbal op tv, en als de kleinzoon speelt gaat hij kijken. Zij is bestuurslid bij Femma, fietst mee met de seniorenfietsers van De Schakel, en gaat graag shoppen. Samen gaan ze graag op reis: naar Spanje, en ieder jaar naar de familie in Portugal. (ACK)