Zij vieren feest: Goud voor Dirk en Francine

Dirk Wostyn en Francine Struye gaven elkaar het jawoord op 10 maart 1973. Op zondag 12 maart kwam schepen Jan Morbee het gouden echtpaar namens het gemeentebestuur feliciteren bij hen thuis in de Elizabetlaan.

Het koppel kreeg er een feestelijke champagnebox cadeau. Dirk en Francine hebben een dochter en twee kleinkinderen, van 16 en 13 jaar. Dirk is industrieel ingenieur en werkt nog altijd als docent. Hij houdt zijn fysieke conditie op peil door als wielertoerist rond te toeren in de Zwinregio. Francine heeft lang een lingeriewinkel gerund in Poperinge. (DM)