Zestig jaar huwelijksgelukvoor Norbert en Simonne

Norbert Declerck en Simonne Gotelaere zijn zestig jaar gehuwd en daarom trokken ze met hun gezelschap naar de Vosseberg voor een gezellig feestje.

Beiden zijn geboren in Ardooie en voor Norbert was dit op 24 februari 1935. Simonne werd geboren op 16 juli 1941. Ze wonen in de Processiestraat. Hun zoon Kristof is de echtgenoot van Evy Vanmoerkerke. Met hun twee kinderen wonen ze in Zwevezele.

Beroepshalve was Norbert tuinbouwer. Eerst beoefende hij de stiel in de Kaaistraat en later in de Processiestraat. Zijn hobby ligt nog steeds in diezelfde lijn, want hij houdt van tuinieren. Simonne heeft na haar huwelijk een drietal jaar gewerkt bij confectie Waelkens op het Veld. Daarna hielp ze haar man in het tuinbouwbedrijf. Vroeger was Simonne behendig met naald en draad. Naast tuinieren was naaien een hobby voor haar.

Duiven en vinken

De duiven en de vinken brachten hen destijds samen. Simonne was actief met duiven en vinken en Norbert was eveneens duivenmelker. Op een dag klikte het en gingen ze samen het vertrouwde nest uit. Ondertussen zijn Norbert en Simonne al zestig jaar getrouwd. (JM)