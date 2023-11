Zestig jaar huwelijksgeluk voor Georges en Noëlla uit Ardooie

Georges Declerck (84) en Noëlla Velghe (82) hebben er zestig huwelijksjaren opzitten. Ze vierden dit heuglijk feit in Het Schuttershof. Toen de bolletra er nog lag, heeft Georges er als bolderskampioen vaak een feestje mogen beleven. Maar onlangs vierde hij er met Noëlla het grootste feest.

Georges werd geboren in Roeselare op 16 maart 1939. Noëlla zag op 29 maart 1941 het levenslicht in Ardooie. Georges en Noëlla zijn vertrouwd met de Kaaie. Ze wonen er in de Kaaistraat waar ze aan zoon Bernard een warme thuis gaven.

Liefde voor gemeente

Georges heeft er een lange loopbaan opzitten in dienst van de gemeente Ardooie. Gedurende 17 jaar was hij er politieagent. Daarna was hij bijna een kwarteeuw hoofd van de technische dienst. Zo kent hij de gemeente als zijn broekzak.

Bolkampioen

De grote liefde, uiteraard na zijn Noëlla, is het trabollen. Georges bolde de titels en de overwinningen op een rij. Als hij op de bolletra verscheen, wist de concurrentie hoe laat het was want Georges wist als geen ander ‘de bolle’ nauwkeurig te plaatsen. Hij werd als provinciaal kampioen ontvangen in het gemeentehuis en was het boegbeeld van de Ardooise club. Nu heeft hij een wekelijkse afspraak aan de kaarttafel in het Rozeke. Zijn andere wekelijkse afspraak is er een met De Weekbode want de kwieke Georges volgt de actualiteit in de gemeente en de regio.

Noëlla is steeds huisvrouw gebleven. Ze zorgde voor een kraaknette woning en tuinieren was haar geliefkoosde bezigheid.

Op de dansvloer

En waar ze elkaar leerden kennen? Op een mooie avond trokken ze beiden hun dansschoenen aan. In café danszaal de Relais in Meulebeke nodigde Georges Noëlla uit voor een tegeldansje en ze bleven plakken tot vandaag.

