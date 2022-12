Zedelgemse huwelijksjubilarissen gevierd in De Braambeier

In de polyvalente zaal van dienstencentrum De Braambeier waren op zaterdagmiddag 26 november de Zedelgemse echtparen die in de tweede helft van 2022 minstens 50 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten, feestelijk verenigd.

Halfweg juni werden de jubilarissen van de eerste jaarhelft al gevierd. Van de koppels die na juni 50 jaar getrouwd zijn, waren er deze keer 32 present (59 uitgenodigd), van de 60 jaar getrouwde koppels 23 (29 uitgenodigd), en van de 65 jaar getrouwde paren 3 (7 uitgenodigd). De twee Zedelgemse echtparen die 70 jaar lief en leed met elkaar delen, konden er op het laatste moment niet bij zijn.

De burgemeester en schepenen reikten tijdens een receptie, uit naam van het gemeentebestuur, alle aanwezige koppels gegraveerde glasgeschenken uit, en royaal grote bierflessen van de Zedelgemse brouwerij De Leeuw. Van geluk en gezondheid wenste de burgemeester allen nog hartelijk een grote dosis toe.

Alle huwelijksjubilarissen konden daarna aanschuiven voor een namiddag met koffie en gebak, en herkenbare songs uit de jaren vijftig en zestig uit het klavier van Martin Dewinter. “Een feest waar vandaag de liefde centraal staat, waarbij we even stilstaan bij de tijd, goede of minder goede periodes, die we soms wel eens willen terugdraaien. Samen doorgaan en samen veel doorstaan: ik denk dat jullie het beter weten wat jullie eigen succesformule is voor een lang en gelukkig huwelijk”, sprak burgemeester Annick Vermeulen de gevierde koppels toe.

