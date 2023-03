Yvonne en Antoon vieren diamanten huwelijksjubileum in Hof ter Molen

Op zaterdag 18 maart werden Antoon en Yvonne David-Delanghe in Hof ter Molen in Leke in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft. Het echtpaar, wonende in de Langewegel op De Mokker, deelt al 60 jaar lief en leed.

Antoon (81), geboren in Koekelare, en Yvonne (80), geboren in Diksmuide, leerden elkaar kennen door een ongeval dat Antoon aan Yvonne aan het uitleggen was. Het weekend erop was er bij Désiré Robbelein een gemaskerd bal en daar sloeg de vonk tussen beiden over. Ze trouwden in 1963. Ze kregen twee zonen, Peter (59) en Dieter (44), en een dochter Bernadette, die op haar 36ste overleed.

Welverdiend pensioen

Yvonne, die 30 jaar als poetsvrouw en in een winkel werkzaam was, zorgde later voor de kroost. Antoon was 30 jaar aan de slag bij de NV Guido Claeys, werkte daarna nog vijf jaar bij Ostend Pharma om zijn carrière te beëindigen bij de nv Jonckheere in Roeselare. Het diamanten koppel geniet nu van hun twee kleinkinderen: Nick en Niels en hun drie achterkleinkinderen: Romy, Lauren en Mauro. Een vierde achterkleinkind is op komst.

Antoons vader was tien jaar beroepsrenner en heeft nog gekoerst met Briek Schotte en Sylvere Maes. Het diamanten echtpaar geniet nu van een welverdiend pensioen en vult de dagen met het huishouden, een terrasje doen met vrienden en Antoon volgt ook alle sportmanifestaties op tv. (EV/foto Coghe)