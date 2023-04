Yvonne en Antoon uit Koekelare zijn 60 jaar gehuwd

Antoon en Yvonne David – Delanghe vierden onlangs hun diamanten bruiloft. Het echtpaar dat woont in de Langewegel op De Mokker, deelt al 60 jaar lief en leed met elkaar.

Antoon (81) is geboren in Koekelare en Yvonne (80) in Diksmuide. Ze huwden in 1963 en hun huwelijk werd gezegend met twee zonen: Peter (59), die woont in Leke en getrouwd is met Els Vercruysse, en Dieter (44), die in Roeselare woont en getrouwd is met Sharon Pattyn. Ze kregen ook een dochter, Bernadette, die helaas al op 36-jarige leeftijd overleed.

Het diamanten koppel heeft ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. Kleinzoon Nick (Jessy Pozzolo), heeft een dochtertje Laurien (1,5 jaar), en er is nog eentje op komst. Kleinzoon Niels (Emely Klutsch) heeft een dochter Romy (5 jaar) en een zoontje Mauro (1 jaar). Daarnaast zijn er ook de zonen van kleinzoon Dieter, Joachim (17 jaar) en Brent (10 jaar).

Het diamanten echtpaar geniet nu van hun welverdiend pensioen en vult de dagen met het huishouden, wekelijks een terrasje doen met vrienden en Antoon volgt ook alle sportwedstrijden op televisie. Zelf is de man een fervent biljarter (Drieband), maar hij beschikt ook over een prachtige stem en is dan ook lid van het Sint-Michielskoor in Ichtegem. (EV/foto Coghe)