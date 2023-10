Yvette uit Lendelede was helemaal ‘zot’ van Palmers mooie krullenbol

Palmer Banckaert en Yvette Duyvejonck zijn 65 jaar getrouwd. Het briljanten echtpaar leerde elkaar kennen bij Perdangs, de ‘place to be’ voor verliefde koppels uit die tijd.

Palmer (90) is een rasechte Lendeledenaar en de oudste zoon uit een gezin van 12 kinderen: 7 dochters en 5 zonen. Yvette, die 5 jaar jonger is dan Palmer is eveneens een rasechte Lendeleedse. Na hun schooltijd gingen ze allebei werken.

Terugwinnen

“We waren allebei héél verliefd op elkaar”, zegt Yvette. “Ik op die jongen met zijn mooie krullenbol. Tot hij me op een dag eens blij zou maken een ander kapsel. Hij legde al zijn krullen plat en dacht dat hij er zo beter uitzag. Maar ik vond dat het op niets trok! Vanaf dat moment liet hij zijn krullen staan zoals ze waren. Jammer genoeg zijn die nu al een hele tijd weg.”

Yvette en Palmer gingen in die jaren regelmatig eens uit. “Soms zat er ook al een keer een haar in de boter”, vervolgt Yvette. “Zoals die keer dat Palmer twee zondagen op rij te laat bij mij was… Ik zei hem dat ik een keer alleen zou uitgaan. Palmer nam uit schaamte tegenover mij een andere weg naar Perdangs en ik ook. Toeval of niet, we kwamen elkaar weer tegen. Maar hij moest mij wel proberen terug te winnen!”

Werk en plezier

Op 17 oktober 1958 trouwden Palmer en Yvette voor de wet, de dag erop voor de kerk. Ze woonden eerst 5 jaar in Sente en in 1963 namen ze hun intrek in hun nieuwbouwwoning in de Kuurnsestraat in Lendelede. Yvette en Palmer hebben twee dochters: eerst kwam Dorine, 12 jaar later Karolien. Ze hebben ook 6 kleinkinderen. Palmer werkte eerst bij de firma Combes, daarna bij Neirynck-Holvoet, waar Yvette ook werkte.

“Na de geboorte van Karolien werkten Yvette en ik in een verschillende ploeg, zodat er altijd iemand thuis was om voor de kinderen te zorgen”, zegt Palmer. Het koppel nam ook af en toe tijd om eens te ontspannen. “We gingen op reis naar onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië en vooral Spanje”, klinkt het.

