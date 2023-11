Yvette en Gaston uit Roksem zijn een briljanten koppel

Woensdag 25 oktober was het precies 65 jaar geleden dat Yvette Sanders (86) en Gaston Bultinck (87) uit de Brugsesteenweg elkaar het jawoord gaven. Ze zijn de trotse ouders van drie zonen: Rudy, getrouwd met Martine Feys; Mark, getrouwd met Nancy Declercq; Peter, getrouwd met Nathalie Brimmel. Intussen zijn er met Dieter, Kristof, Louis en Theresa vier kleinkinderen. De achterkleinkinderen Rani en Tim maken de familie compleet.

Gaston was beroepshalve chauffeur bij Interbeton en Yvette zorgde voor het huishouden. “We zijn nooit op reis geweest, want Gaston had vroeger veel exotische vogels die hun dagelijkse verzorging nodig hadden. Wat we wel doen, is met de hond gaan wandelen.”, vertelt Yvette. (foto LIN)