Yves Lampaert gaat trouwen: “Een kassei als huwelijksgeschenk? Dat zou zeker mooi zijn”

Yves Lampaert gaat trouwen! Dat liet de wielrenner zich vrijdag ontvallen tijdens de voorstelling van zijn team Soudal-Quick-Step in Plopsaland De Panne. De Ingelmunstenaar, die aan zijn negende seizoen bij de Quick-Step-ploeg start, droomt van een overwinning in Parijs-Roubaix. Een week later stapt hij in het huwelijksbootje.

Trouwkoorts in het gezin Lampaert-Demeulemeester in Ingelmunster. Een week na Parijs-Roubaix (zondag 9 april) stapt de voormalige geletruidrager van de Ronde van Frankrijk in het huwelijksbootje met zijn vriendin Astrid. Of kleine Aloïs klaargestoomd wordt als bruidsjongen, is niet bekend.

Negende seizoen

Yves Lampaert (31) begint aan zijn negende seizoen voor de Quick-Step-ploeg. “Dit jaar moeten we beter voor de dag komen in de voorjaarsklassiekers”, gaf hij toe, “en dat kan zeker. Na zo’n pechjaar kan het alleen maar beter.”

Hij verlengde in 2022 z’n contract bij de ploeg en koerst nog zeker tot en met eind 2025 voor de formatie van Patrick Lefevere. “Maar dat betekent niet dat ik nu op mijn lauweren moet rusten”, zei hij op de teampresentatie. “Mijn baas verwacht prestaties van mij en ik ben bijzonder gemotiveerd om aan dit nieuwe seizoen te beginnen.”

© BELGA/DAVID STOCKMAN

Lampaert realiseerde in 2022 een kinderdroom en pakte met winst in de openingstijdrit van de Tour de France de gele trui. “Dat was een geweldige ervaring, iets wat ik nooit zal vergeten, maar dat ligt nu achter ons. Er staat nu een nieuw seizoen voor de deur.”

En dat begint hij in de Ronde van San Juan. “Het is eens iets nieuws”, zei hij. “De ploeg had me dat gevraagd. Remco en Fabio rijden er ook, ik kan er zeker iets betekenen voor het team en we blijven er bijna drie weken, in de warmte. Ik denk dat het zeker goed kan zijn voor het lichaam en de opbouw van conditie.”

Parijs-Roubaix

“Daarna trek ik naar Spanje voor nog een trainingsstage en hervat in Omloop Het Nieuwsblad. Het is een andere voorbereiding, maar dat kan zeker geen kwaad. De trainers en ploegleiding hebben daar ook hun zegje in en wat verandering is altijd fijn.”

Z’n grote droom blijft winst in Parijs-Roubaix. “Uiteraard, maar ook in de andere kasseiklassiekers wil ik finales rijden. Vorig jaar was een voorjaar om snel te vergeten. Er was de zege in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar daarna hebben allemaal wel ons deel van de pech gehad.”

Yves Lampaert droomt van een zege in Parijs-Roubaix. © BELGA/JASPER JACOBS

“Dit jaar moeten we onze rug rechten en dat kan zeker. We hebben voldoende kwaliteit in de ploeg met Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe die terugkeert in de kasseikoersen, Sénechal, Tim Declercq die opnieuw op niveau zal zijn. Neen, we zijn niet zo sterk als Jumbo-Visma, maar we moeten ons wel kunnen weren’ tegen die sterke blokken.”

Lampaert trouwt dus ook in 2023. Op de zaterdag na Parijs-Roubaix. “Een kassei als huwelijksgeschenk? Dat zou zeker mooi zijn”, eindigde hij.