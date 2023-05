Yves en Helene vieren goud

Yves Vlaeminck (75) en Helene Cazaux (69) stapten op 28 april 1973 in het huwelijksbootje in Oostende. Ze leerden elkaar kennen in een jeugdclub, een half jaar voor ze zouden trouwen. Yves werkte vijftien jaar voor Sabena en werd daarna kantoordirecteur bij een grootbank. Helene bleef thuis om voor de kinderen te zorgen. Daar hadden ze er drie van: Nancy, Stefaan en Pascal. Daarnaast hebben ze ook nog vijf kleinkinderen. Het gouden huwelijkspaar woont samen in de Edmond Laponstraat. (JRO/foto JRO)