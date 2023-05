Yolande en Jose blazen 50 huwelijkskaarsjes uit

De 75-jarige Jose Cocquyt en de 72-jarige Yolande Locquet werden op vrijdag 21 april plechtig ontvangen door het gemeentebestuur voor de receptie op het gemeentehuis van Olsene voor de viering van hun gouden bruiloft.

Jose werd geboren in Aarsele en Yolande in Tielt.Ze leerden elkaar kennen in de herberg ’t Haantje te Dentergem. Ze stapten in het huwelijksbootje op 11 april 1973 in Markegem. Ze wonen nu in de Valleistraat in Zulte.Jose gaf tijdens zijn beroepsloopbaan les in de tuinbouwschool en Yolande was werkzaam in twee brouwerijen, namelijk de Riva en Martens.Jose en Yolande houden zich vooral bezig met de tuin en met het bezoeken van Engelse tuinen. (MV/foto MV)