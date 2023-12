Xavier en Martine 60 jaar getrouwd

Xavier Gerniers (84) en Martine Bekaert (83) mochten naar het stadhuis om hun 60ste huwelijksverjaardag te vieren. Martine is geboren in Kortrijk. Zij genoot humaniora in Doornik en deed kandidatuur brouwerijschool in Gent. Ze hielp haar man in de zaak. Ze houdt van tennis en golf en bridge. Xavier is geboren in Edelare. Hij werkte in een bank en werd zelfstandig accountant in Kortrijk. Hij is lid van De Ronde Tafel en Lions Club Kortrijk. Hij houdt van hockey en tennis. De twee leerden elkaar kennen op reis. Ze trouwden in Kortrijk op 30 november 1963. De kinderen zijn Thierry (met Dominique) en Nathalie (met Christophe Desloover). Simon, Alix, Axxelle en Arthur zijn de kleinkinderen. Leon en Ernest zijn de achterkleinkinderen. (PVH/foto JVGK)