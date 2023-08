Wim en Ilaya geven als eerste Blankenbergse koppel elkaar het jawoord in de buitenlucht

Wim Gadeyne (30) en Ilaya Cloetens (25) waren zaterdag de eerste tortelduifjes die in Blankenberge hun jawoord gaven in de buitenlucht.

“Het was spannend afwachten met al die regen van de afgelopen weken… Maar kijk, stralend weertje vandaag, en het is fijn om als koppel de primeur te hebben”, glimlacht Wim. Ook het avondfeest was buiten. “We wilden die sfeer doortrekken”, zegt Ilaya, “de beleving is direct helemaal anders, en sluit ook veel meer aan bij wie we zijn.”

Op het strand

Wim en Ilaya zijn sinds vier jaar een koppel. “Maar eigenlijk kennen we elkaar al veel langer: ik heb vroeger nog met de broers van Ilaya in de klas gezeten. We zijn elkaar dan op latere leeftijd toevallig weer tegengekomen en de vonk sloeg over”, vertelt Wim nog.

De mogelijkheid om in de buitenlucht te trouwen bestaat in Blankenberge ondertussen al iets meer dan een jaar, maar er werd vooralsnog dus nog geen gebruik van gemaakt. “Misschien hebben de mensen schrik van het weer?” oppert Patrick De Meulenaere, schepen voor Burgerlijke stand. Al is het ook zo dat trouwen in de buitenlucht enkel kan van mei tot oktober, en dat één zaterdag per maand.

“Trouwen in de openlucht kon vanaf mei, maar de trouwdata voor de zomer lagen toen wellicht al allemaal vast”, denkt De Meulenaere. Er waren wél twee aanvragen om te trouwen op het strand. “Maar beide koppels zijn uiteengegaan nog voor ze gehuwd waren”, klinkt het.