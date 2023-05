Willy Van Overbeke en Bea Minjauw vieren jubileum

Willy Van Overbeke (87) en Bea Minjauw (82) uit de Guido Gezellestraat werden afgelopen weekend ontvangen in het gemeentehuis van Wielsbeke. Het paar stapte immers 60 jaar geleden in het huwelijk.

Het is voor de tweede keer op enkele weken tijd dat Willy Van Overbeke en Beja Minjauw te gast waren in het gemeentehuis van Wielsbeke. “Niet dat ze zich vergist hadden van datum”, verduidelijkte burgemeester Jan Stevens meteen. “Maar hun kleinzoon Jens Duchi stapte toen in het huwelijk met Davina Seynaeve.”

Nu stonden Willy en Bea zelf in de schijnwerpers. Zij stapten 60 jaar geleden al in het huwelijk. Willy is afkomstig van de Paanders in Meulebeke. Na het onderwijs, tot en met het achtste studiejaar, ging Willy aan de slag in de textiel- en vlassector. Hij hielp ook thuis mee toen zijn moeder nog een tweeling ter wereld bracht. Na anderhalf jaar legerdienst in Delbrouck in Duitsland kon Willy in dienst treden bij het veevoederbedrijf Vanden Avenne, later werkte hij bij Lindal in Wielsbeke en na het faillissement ervan stapte hij over naar Anatex dat eveneens houtvezelplaten vervaardigde. Ook dat bedrijf kende pech toen het na een brand eveneens failliet ging. Willy kon vervolgens terecht bij Isocab in Bavikhove waar hij op 58-jarige leeftijd met brugpensioen ging.

Bea is afkomstig van Wielsbeke en volgde de lagere school in Ooigem want via de toenmalige ophaalbrug, de Zwaantjesbrug, had ze een rechtstreekse verbinding naar Ooigem centrum.

Bierronde

Het 7de en 8ste leerjaar werd daar ook gevolgd. Vader Minjauw was toen al enige tijd ziek zodat Bea al op 12-jarige leeftijd meehielp bij hem voor het verhandelen van kippen. Intussen was er ook een bierronde opgestart, en ook de melkronde van Gaby Tytgat uit de Vaartstraat werd overgenomen. Door te trouwen nam Bea dan definitief de bierronde van haar vader over. Alle Ooigemse verenigingen deden een beroep op Bea voor het leveren van dranken bij allerhande evenementen en feestelijkheden.

Bea en Willy zagen elkaar voor het eerst op de kermis in Meulebeke. Een jaar later liepen ze elkaar opnieuw tegen het lijf en de vonk sloeg definitief over. Na twee jaar verkering trouwden ze op 9 mei 1963 in Ooigem. Intussen was er begonnen met de bouw van een woning in de Oostrozebeeksestraat. De stenen van de binnenmuren heeft Willy eigenhandig allemaal zelf gemaakt. Er werd ook een tweede keer gebouwd, op de hoek van de Oostrozebeeksestraat met de Guido Gezellestraat. Willy diende de metselaars. Het huis was aanvankelijk voor dochter Tine bestemd, maar het zijn uiteindelijk Willy en Bea zelf die er in kwamen wonen. In hun oorspronkelijke woning huist nu kleinzoon Jens. Het huwelijk werd gezegend met drie dochters: Dorine (met Hans, Oostrozebeke ), Claudine (met Danny, Bavikhove ) en Tine (met Paul, Deerlijk). Er zijn ook al acht kleinkinderen en één achterkleinkind.

Willy reed met de wielertoeristenclub van Ooigem terwijl Bea wandeltochten ondernam met wandelclub De Brigandtrotters uit Ingelmunster. Willy is lid van Okra, terwijl beiden ook lid zijn van Samana. Bea had ook groene vingers en creëerde handwerk. Veel tijd spendeerden ze ook in hun verblijf in Bredene. Na overhandiging van de officiële geschenken bracht het schepencollege een toost uit op 60 jaar huwelijksgeluk en trakteerde het diamanten paar op een receptie.