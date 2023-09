Willy Roose en Jocelyne Trybou vieren gouden jubileum

Op 2 oktober zullen Willy Roose en Jocelyne Trybou uit de Oudekapellesteenweg precies vijftig jaar getrouwd zijn. Dit sympathieke koppel baat vakantiehoeve Briesland uit.

Landbouwerszoon Willy Roose (80) groeide in Lo op, Jocelyne (69) is afkomstig van Vladslo. Ze leerden elkaar kennen in balzaal De Memling in Diksmuide en stapten op 2 oktober 1973 in het huwelijksbootje.

“Ik ben opgegroeid op het landbouwbedrijf van mijn ouders aan de Rabbelaeresteenweg in Lo waar mijn vader Michel en eerder ook mijn grootvader Firmin Loones hebben geboerd”, vertelt Willy. “Onze zoon Joeri – die graduaat landbouw heeft gestudeerd – was als opgroeiende jongen ook geïnteresseerd in de boerenstiel en heeft het bedrijf voortgezet. Dat doet ons uiteraard plezier! We hadden meerdere jaren een vader-zoon-bedrijf, maar sinds 2008 staan Joeri en zijn vrouw Kathy op eigen benen. Ik boer dus al lang niet meer, maar toch kom ik nog elke dag op de hoeve om er wat kleine karweien te doen. Het is mijn lang leven”, glimlacht Willy.

Boogscheut

In 1990 kochten Willy en Jocelyne een leegstaande hoeve op een boogscheut van hun woonplaats. Ze verbouwden die met het oog op hoevetoerisme en ontvangen er ondertussen al 30 jaar hun gasten.

“Het is samen met onze schoondochter Kathy dat ik vakantiehoeve Briesland uitbaat”, vertelt Jocelyne. “Soms zien we gasten van het eerste uur die nu met hun kinderen of kleinkinderen langskomen.”

Willy en Jocelyne hebben twee kleinzonen: Robbe (21) en Thimen (18). “En er zit een vijfde generatie op de hoeve aan te komen, want ook Robbe plant om later met zijn vriendin Chelsay Van Coppenolle het bedrijf over te nemen.”

Willy en Jocelyne vierden hun gouden huwelijksverjaardag op een zonnige zondag in september. Ze reden per huifkar naar de feestzaal, een geschenk van hun kinderen was dat. (AB)