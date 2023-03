Willy en Rita vieren gouden jubileum

Willy Verbeke en Rita Cottenie hebben vorige week zaterdag samen met hun familie hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Ze werden ook ontvangen in het stadhuis van Izegem.

Willy Verbeke is een rasechte Izegemnaar. Hij werd er geboren op 18 mei 1944. Na zijn schooltijd kon hij aan de slag in de schoenenindustrie, waar hij twaalf jaar werkte. Vervolgens verkaste hij naar de RTT (later Belgacom), waar hij 27 jaar werkte en waar hij ook met pensioen ging. In zijn ruime vrije tijd houdt Willy zich bezig met tuinieren, en er wordt ook heel veel gewandeld en gefietst.

Rita Cottenie werd geboren in Tielt, maar heeft altijd in Meulebeke gewoond. Ze werkte een tiental jaren in de confectie, maar werd daarna huisvrouw. Rita houdt van een terrasje doen, en handwerk is haar geliefkoosde bezigheid.

Zaal Pax

Willy en Rita leerden elkaar kennen in zaal Pax in Meulebeke, en dat werd ook de zaal waar ze hun trouwfeest hielden, op 23 februari 1973. Het koppel heeft twee dochters, Veroniek en Evelien, en drie kleinkinderen: Leon, Remi en Felix. Het echtpaar woont in de Esdoornstraat 48 in Izegem. (CLY)