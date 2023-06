Willy en Paulette zijn een gouden paar

Op 9 juni waren Willy Callewaert en Paulette Vandendriessche 50 jaar gehuwd. Dit gouden huwelijksjubileum werd vorig weekend feestelijk gevierd. Schepenen Deprez en Degezelle overhandigden tijdens de receptie de geschenken namens de Zwevegemse bevolking. Willy werd in Avelgem geboren op 8 februari 1951. Paulette zag het levenslicht in Zwevegem op 20 december 1950. Beiden zijn bekend in Heestert. Willy was er jarenlang bierhandelaar en zorgde dat vele feesten voorzien waren van de nodige drank. Paulette was huisbewaarster van het gemeenschapshuis in Heestert. Dit tot het gemeenschapshuis 12 jaar terug de deuren sloot. Beiden zijn ook fervente Anderlechtfans en crossliefhebbers. Ze helpen bij de organisatie van de cross in Kooigem en deze in Sint-Denijs. Verder trekken ze er ook graag eens op uit. Willy en Paulette hebben een zoon, Wim. (GJZ/foto GJZ)