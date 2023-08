Willy en Monique vormen een diamanten paar

Willy Luypaert en Monique Vermout vierden vorig weekend hun diamanten jubileum in de Grote Stove in Zuienkerke. Het koppel leerde elkaar kennen via Lucrèse, de nicht van Willy, en trad in het huwelijk op 6 juli 1963. Daarna kregen ze vier kinderen: Geert, Hilde, An en Leen. Hij gaf zijn hele carrière les aan de De Spycker in Brugge, zij was huisvrouw en stond in voor de opvoeding van de vier kinderen. Het koppel woonde eerst langs de Gistelsesteenweg, waar nu de Colruyt gevestigd is, en verhuisde daarna naar de Robrecht van Vlaanderenlaan. Schepen Franky Demon ging het koppel namens het stadsbestuur feliciteren met het diamanten huwelijksjubileum. (SR/foto SR)