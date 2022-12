Willy en Mariette uit Moorslede vieren hun gouden jubileum

Willy Buyse en Mariette Vandendriessche hebben hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Ze trouwden in 1972 nadat ze elkaar hadden leren kennen door de verkoop van een… paard.

Willy werd geboren op 26 januari 1945 in Moorslede. Samen met zijn zus en ouders groeide hij op in de Nettingstraat in Moorslede. Eerst ging hij naar school op ‘t Kruiske, daarna trok hij naar het internaat in Moeskroen, waar hij Frans leerde. Na zijn legerdienst in Lombardsijde ging hij aan de slag op de boerderij thuis.

Mariettte werd geboren op 13 november 1949 in Westrozebeke. Net zoals Willy groeide ze op een boerderij op. Daar woonde zij samen met haar ouders, drie broers en drie zussen. Na de lagere school in Westrozebeke volgde ze nog drie jaar naaischool.

Dankzij een paard

Willy en Mariette werden samengebracht door hun vaders. De vader van Willy had een paard verkocht aan de vader van Mariette, en zo mocht Willy mee om de verkoop af te handelen. Daar zag hij een mooi meisje zitten. Toevallig kwamen ze elkaar de week erna opnieuw tegen, in Langemark.

Het koppel trouwde in 1972 in de kerk van Westrozebeke en hield zijn trouwfeest in De Gouden Hoorn in Staden. Na hun huwelijk verhuisden Willy en Mariette naar de boerderij in de Molenstraat. Zij kregen vier zonen: Frederick, Pieter, Kristof en Francis. Ondertussen zijn ze grootouders van acht kleinkinderen.

Willy en Mariette houden allebei van kaarten. Daarvoor spreken ze vaak af met vrienden in Beitem Statie. (BF)