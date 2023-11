Willy en Jeannine vieren diamanten jubileum

Onlangs vierden Willy Derveaux (82) en Jeannine Demey (81) hun diamanten huwelijksverjaardag. Naar aanleiding daarvan werd het echtpaar en zijn familie ontvangen op het gemeentehuis door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen en van de Ezelsorde.

Het koppel leerde elkaar kennen tijdens Jeannines vakantie bij haar oom en tante in Kortrijk. De eerste kennismaking gebeurde op de Paasfoor in Kortrijk. Na drie jaar verkering besloten Willy en Jeannine om te trouwen, zowel in het stadhuis van Kortrijk als in de Sint-Elooiskerk.

Levensloop

Willy, een geboren en getogen Kortrijkzaan, groeide op in een warm gezin. Zijn ouders, Germain Derveaux en Denise Verschoore, hadden naast Willy nog een jongere dochter. Na zijn basisschooltijd aan de Broederschool op Overleie in Kortrijk, besloot Willy een jaar elektriciteit te studeren aan het VTI. Na zijn studies vond hij werk bij Moulron-Deglorie, waar hij televisies monteerde en afstelde. Helaas ging het bedrijf failliet toen Willy 41 jaar oud was, waarna hij zijn carrière voortzette in het sanitair bij Van Marcke. De laatste jaren van zijn loopbaan werkte Willy bij New Holland in Zedelgem, waar hij verantwoordelijk was voor het onderhoud en de schilderwerken van de tractoren.

Jeannine werd geboren in Kortemark. Haar vader Maurice Demey was werkzaam bij de spoorwegen en haar moeder Germaine Van Hee zorgde voor het huishouden. Jeannine had een oudere en een jongere zus en verhuisde op jonge leeftijd regelmatig vanwege het werk van haar vader. Op haar achtste verhuisde ze richting Geraardsbergen en op haar twaalfde naar Brugge. In Brugge volgde Jeannine een opleiding handel. Na haar opleiding ging ze aan de slag als boekhoudster bij Claeys, later New Holland in Zedelgem. Ze werkte daar tot haar 51ste, waarna ze met brugpensioen ging. Jeannine en Willy hebben twee kinderen, Petra en Eveline. Daarnaast zijn ze ook de trotse grootouders van Robbe, Lander, Miguel en Aurelie. (BRU)