Willy en Gerda uit Staden trouwden 50 jaar geleden in zaal waar ze elkaar leerden kennen

Het echtpaar Willy Vanhaverbeke-Gerda Verhalleman uit de Wielewaalstraat in Oostnieuwkerke vierde zijn gouden huwelijksjubileum. Het koppel ontmoette elkaar op een trouwfeest in zaal Sint-Cecilia in Oostnieuwkerke.

Willy Vanhaverbeke (73) werkte eerst bij beroepskledij Veva in Roeselare. Nadien ging hij aan de slag in het labo van Sioen in Ardooie, een bedrijf waar eveneens werkkledij gemaakt wordt.

Echtgenote Gerda Verhalleman (72) begon haar loopbaan in de keuken van het Heilig Hartziekenhuis in Roeselare. Nadien ging ze bij Philips in Beveren werken. Het koppel ontmoette elkaar tijdens een huwelijksfeest in zaal Sint-Cecilia in Oostnieuwkerke.

Ze vierden er later ook hun eigen huwelijksfeest. Willy en Gerda huwden op 13 juli 1973. Het koppel heeft twee kinderen. Ondertussen zijn er al vier kleinkinderen.