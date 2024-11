Willy Van Reeth en Dominique Raes vierden hun gouden bruiloft in familiekring. Het koppel huwde op 5 oktober 1974 in Antwerpen, maar belandde uiteindelijk in Bredene, waar ze genieten van hun oude dag. Het koppel werd naar aanleiding van het gouden jubileum ontvangen in het gemeentehuis. (MM)