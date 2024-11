Willy en Clara vieren platina huwelijksjubileum

Ter ere van hun platina huwelijksjubileum, werden Willy Vercaemere (89) en Clara Vandevyvere (91) feestelijk ontvangen in het gemeentehuis. Een delegatie van de gemeenteraad én de Orde van de Ezel tekenden present.

Willy Vercaemere werd geboren in Beveren-Leie. Op driejarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders richting Kuurne, waar hij zijn kleuterjaren doorbracht in de meisjesschool. Zijn lagere schooltijd bracht hij door in de Centrumschool en later in de Boudewijnschool, waar hij tot het achtste leerjaar studeerde. Na zijn schooltijd kon Willy op 14-jarige leeftijd terecht bij een thuiswever om het ambacht van het weven onder de knie te krijgen, waarna hij aan de slag ging in verschillende textielbedrijven. Na zijn militaire dienst werkte hij 20 jaar als wever bij Spinnerij Leconte.

Clara Vandevyvere werd geboren in Kuurne, maar verhuisde later met haar familie naar Harelbeke. Na haar lagere schooltijd in de meisjesschool vervolgde Clara haar opleiding aan de huishoudschool, waarna ze op 15-jarige leeftijd ging werken in de Kortrijkse Katoenspinnerij in Stasegem. Later werkte ze nog in de ochtendploeg in Tourcoing, Frankrijk. Na haar huwelijk koos Clara ervoor om thuis te blijven en voor haar gezin te zorgen.

Het liefdesverhaal van Willy en Clara begon op een bal in de zaal van Van Wonterghem in Kuurne. Ze trouwden op 23 oktober 1954, zowel voor de wet als voor de kerk, op een moment dat Willy nog in militaire dienst was. Na hun huwelijk woonden ze aanvankelijk bij de ouders van Clara, maar al snel verhuisde het jonge paar naar Overleie. In 1959 vestigden ze zich in de Kattestraat in Kuurne, en in 1964 betrokken ze hun huidige woning in de Hazelaarsstraat. Samen kreeg het paar vier kinderen: Filip, Jacques, Claude en Stefaan. Hun familie groeide verder uit met elf kleinkinderen en 24 achterkleinkinderen. (BRU)